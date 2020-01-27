Офис генпрокурора надеется на скорейшую экстрадицию Левина из Болгарии

Офис генпрокурора надеется на скорейшую экстрадицию из Болгарии Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"В наших интересах, чтобы все процедуры (экстрадиционные) состоялись и быстро и законно", - сказал он.

По его словам, Украина уже работает над экстрадицией главного подозреваемого из Болгарии.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк криминального авторитета Левина в Болгарии/

20 января Офис генпрокурора и СБУ провели ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк.

6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.