подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 января 2020, понедельник, 10:19 106
Силовые структуры 2020-01-27T10:19:44+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора надеется на скорейшую экстрадицию Левина из Болгарии

Офис генпрокурора надеется на скорейшую экстрадицию Левина из Болгарии

Жора Шокин
Рябошапка, Офис Генпрокурора, Убийство Катерины Гандзюк, Левин, Болгария, Задержание, Экстрадиция
Алексей Левин. Фото: сайт МВД
Алексей Левин. Фото: сайт МВД

Офис генпрокурора надеется на скорейшую экстрадицию из Болгарии Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"В наших интересах, чтобы все процедуры (экстрадиционные) состоялись и быстро и законно", - сказал он.

По его словам, Украина уже работает над экстрадицией главного подозреваемого из Болгарии.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк криминального авторитета Левина в Болгарии/

20 января Офис генпрокурора и СБУ провели ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк.

6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.

Больше новостей о: Рябошапка Офис Генпрокурора Убийство Катерины Гандзюк Левин Болгария Задержание Экстрадиция

Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге
При СНБО создали оперативную группу для борьбы с коронавирусом
Новости
Минэкоэнерго за ограничение использования пластиковых пакетов с 2021 11:20
Полиция снова надела электронный браслет на бизнесмена Альперина 11:14
В Киеве на металлобазе кран придавил молодого мужчину 11:11
Задымление в Минкультуры: пожарные эвакуируют людей 11:08
НБУ за четыре дня купил на межбанке $50 млн и продал $76,5 млн 10:52
больше новостей
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
В Турции произошло мощное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие и много пострадавших 14:45
больше новостей
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
В Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 08:51
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко 14:25
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok