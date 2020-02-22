підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
22 лютого 2020, субота, 22:21 8
Політика 2020-02-22T22:36:55+02:00
Українські Новини
Суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію Левіна

Суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію Левіна

Надежда Комендантова
Олексій Левін, Катерина Гандзюк, вбивство Катерини Гандзюк, екстрадиція

В той час, як Офіс генпрокурора засекретив інформацію про екстрадицію Левіна з Болгарії, обласний суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадицію Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк, в Україну.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сайт Бургаса gramofona.com, і свої джерела в Офісі генпрокурора України.

Наголошується, що під час слухання Левін і його болгарський адвокат зробили все можливе, щоб відкласти екстрадицію. Серед висунутих аргументів були погані умови утримання в Україні.

Сам Левін наполягав, що не хоче повертатися на батьківщину. Він сказав, що якщо його екстрадують в Україну, його посадять в таємну в'язницю, де до нього будуть застосовуватися силові методи.

Левін висловив повну готовність допомагати українським слідчим з Болгарії. Він навіть сказав, що погодився пройти детектор брехні.

У свою чергу, прокурор у справі Георгій Чиньов заявив, що немає підстав для відстрочки екстрадиції.

Суддя Катя Георгієва відхилила доводи захисту як необґрунтовані.

"Немає ніяких причин або доказів, які б свідчили про те, що особа в Україні будуть піддавати насильства, тортур, або жорстокого, нелюдського або принизливого покарання, або його права, пов'язані з кримінальним переслідуванням у відповідності з вимогами міжнародного права, не гарантуються," - сказано в повідомленні Бургаської окружного суду.

Джерела в Офісі генпрокурора України підтвердили виданню прийняття рішення про екстрадицію судом Бургаса, одночасно підкресливши, що воно не набуло законної сили, оскільки може бути оскаржене протягом 7 днів.

24 січня у Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна з Болгарії.

Раніше правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк кримінального авторитета Левіна в Болгарії.

Також 20 січня Офіс генпрокурора та СБУ провели ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк.

Крім того, 6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк.

Більше новин про: Олексій Левін Катерина Гандзюк вбивство Катерини Гандзюк екстрадиція

Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку
Суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію Левіна
Новини
У неділю на Київ обрушиться шторм: пориви вітру досягнуть швидкості 22 м/с 23:19
Суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію Левіна 22:21
Йдуть снігопади із сильними поривами вітру: в неділю погода в Україні різко погіршиться 20:48 Карта
Смерть гендиректора Atlantic Group під Києвом поліція розслідує як умисне вбивство 19:50
Китайці говорили, що кількість заражених і загиблих дуже занижують, - евакуйована українка 19:15
більше новин
Страх, брехливі новини і недовіра до системи: що пишуть світові ЗМІ про протести в Нових Санжарах 09:27
Гончарук прозвітував, що вдалося уряду за п'ять місяців 13:13
Голова "Нашого краю" на Миколаївщині Кормишкін заявив про підготовку у нього обшуків по команді губернатора Стадника 16:10
Єдиний шлях до успіху України - через інвестиції в людей, людина – головний пріоритет держави, - звіт Гончарука 13:35
ПП в будинку Кожари під Києвом. Фото Інформатор
Під Києвом у будинку екс-глави МЗС Кожари від кулі загинув чоловік 08:45
більше новин
Страх, брехливі новини і недовіра до системи: що пишуть світові ЗМІ про протести в Нових Санжарах 09:27
Кількість жертв коронавірусу зросла: у Китаї померли 2238 осіб 08:20 Інфографіка
У Музеї історії Києва представлять кураторський арт-проект Ірини Акімової "Погляд з-за лаштунків" 11:21 Прес-реліз
Заворушення в Нових Санжарах: 23 затриманих відпустили, 5 правоохоронців госпіталізовані 11:10
Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку 15:24
більше новин
В евакуйованих з Уханя кожні три дні будуть брати аналізи на коронавірус, - секретар РНБО
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok