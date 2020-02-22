Суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію Левіна

В той час, як Офіс генпрокурора засекретив інформацію про екстрадицію Левіна з Болгарії, обласний суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадицію Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк, в Україну.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сайт Бургаса gramofona.com, і свої джерела в Офісі генпрокурора України.

Наголошується, що під час слухання Левін і його болгарський адвокат зробили все можливе, щоб відкласти екстрадицію. Серед висунутих аргументів були погані умови утримання в Україні.

Сам Левін наполягав, що не хоче повертатися на батьківщину. Він сказав, що якщо його екстрадують в Україну, його посадять в таємну в'язницю, де до нього будуть застосовуватися силові методи.

Левін висловив повну готовність допомагати українським слідчим з Болгарії. Він навіть сказав, що погодився пройти детектор брехні.

У свою чергу, прокурор у справі Георгій Чиньов заявив, що немає підстав для відстрочки екстрадиції.

Суддя Катя Георгієва відхилила доводи захисту як необґрунтовані.

"Немає ніяких причин або доказів, які б свідчили про те, що особа в Україні будуть піддавати насильства, тортур, або жорстокого, нелюдського або принизливого покарання, або його права, пов'язані з кримінальним переслідуванням у відповідності з вимогами міжнародного права, не гарантуються," - сказано в повідомленні Бургаської окружного суду.

Джерела в Офісі генпрокурора України підтвердили виданню прийняття рішення про екстрадицію судом Бургаса, одночасно підкресливши, що воно не набуло законної сили, оскільки може бути оскаржене протягом 7 днів.

24 січня у Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна з Болгарії.

Раніше правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк кримінального авторитета Левіна в Болгарії.

Також 20 січня Офіс генпрокурора та СБУ провели ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк.

Крім того, 6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк.