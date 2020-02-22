Суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію Левіна

В той час, як Офіс генпрокурора засекретив інформацію про екстрадицію Левіна з Болгарії, обласний суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадицію Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк, в Україну. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сайт Бургаса gramofona.com, і свої джерела в Офісі генпрокурора України. Наголошується, що під час слухання Левін і його болгарський адвокат зробили все можливе, щоб відкласти екстрадицію. Серед висунутих аргументів були погані умови утримання в Україні. Сам Левін наполягав, що не хоче повертатися на батьківщину. Він сказав, що якщо його екстрадують в Україну, його посадять в таємну в'язницю, де до нього будуть застосовуватися силові методи. Левін висловив повну готовність допомагати українським слідчим з Болгарії. Він навіть сказав, що погодився пройти детектор брехні. У свою чергу, прокурор у справі Георгій Чиньов заявив, що немає підстав для відстрочки екстрадиції. Суддя Катя Георгієва відхилила доводи захисту як необґрунтовані. "Немає ніяких причин або доказів, які б свідчили про те, що особа в Україні будуть піддавати насильства, тортур, або жорстокого, нелюдського або принизливого покарання, або його права, пов'язані з кримінальним переслідуванням у відповідності з вимогами міжнародного права, не гарантуються," - сказано в повідомленні Бургаської окружного суду. Джерела в Офісі генпрокурора України підтвердили виданню прийняття рішення про екстрадицію судом Бургаса, одночасно підкресливши, що воно не набуло законної сили, оскільки може бути оскаржене протягом 7 днів. 24 січня у Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів. Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна з Болгарії. Раніше правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк кримінального авторитета Левіна в Болгарії. Також 20 січня Офіс генпрокурора та СБУ провели ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк. Крім того, 6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк.