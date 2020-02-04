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04 февраля 2020, вторник, 10:50 6
Судебная власть 2020-02-04T10:52:31+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Левина из Болгарии

Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Левина из Болгарии

Анна Рудык
Убийство Катерины Гандзюк, Алексей Левин, Офис Генпрокурора, Екатерина Гандзюк
ГПУ
ГПУ

Офис генерального прокурора отказался раскрыть подробности экстрадиции из Болгарии Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Офис сообщил, что Левин находился в международном розыске и был задержан 24 января в Болгарии.

Позже суд в Бургасе арестовал его на 40 дней.

Другая информация, касающаяся экстрадиции Левина, содержит сведения досудебного расследования и не может быть разглашена.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора надеется на скорейшую экстрадицию Левина из Болгарии.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк криминального авторитета Левина в Болгарии.

Также 20 января Офис генпрокурора и СБУ провели ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк.

Кроме того, 6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.

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