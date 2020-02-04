Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Левина из Болгарии

Офис генерального прокурора отказался раскрыть подробности экстрадиции из Болгарии Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Офис сообщил, что Левин находился в международном розыске и был задержан 24 января в Болгарии.

Позже суд в Бургасе арестовал его на 40 дней.

Другая информация, касающаяся экстрадиции Левина, содержит сведения досудебного расследования и не может быть разглашена.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора надеется на скорейшую экстрадицию Левина из Болгарии.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк криминального авторитета Левина в Болгарии.

Также 20 января Офис генпрокурора и СБУ провели ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк.

Кроме того, 6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.