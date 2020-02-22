Від коронавирусу померло вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств

В той час, як ВООЗ оголосила про різке збільшення хворих на коронавірус поза Китаю, від китайського коронавірусу Covid-19 успішно вилікувалися 20858 осіб. Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса. У той же час зафіксовано 2360 летальних випадків. Всього за час розповсюдження вірусу захворів 77661 людина. Найбільше заражень відбулося на материковій частині Китаю – 76290. Ще 634 людини заразилися на круїзному лайнері Diamond Princess, що знаходиться біля берегів Японії. В Південній Кореї кількість хворих вже перевищила 200 осіб, в Японії – за 100. Як пише Reuters, представники органів охорони здоров'я США заявили, що готуються до можливого поширення коронавірусу. Це, на їхню думку, може стати причиною закриття шкіл і підприємств. Як повідомляли Українські Новини, в Італії зафіксували 16 випадків зараження коронавірусом. Тим часом Міністерство охорони здоров'я опублікувало алгоритм дій лікарів при підозрі на коронавірус. Також у Китаї Національна комісія здраоохраненія додала препарат "Арбідол" в попередній план лікування COVID-19. Раніше повідомлялося про те, що таке коронавірус COVID-19, яким чином він передається і які заходи можна вжити для пофилактики цього захворювання.