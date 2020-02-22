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  • Від коронавирусу померло вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств
22 лютого 2020, субота, 09:24 48
Світ 2020-02-22T09:54:42+02:00
Українські Новини
Від коронавирусу померло вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств

Від коронавирусу померло вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств

Надежда Комендантова
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу, Смерть від коронавірусу
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/

В той час, як ВООЗ оголосила про різке збільшення хворих на коронавірус поза Китаю, від китайського коронавірусу Covid-19 успішно вилікувалися 20858 осіб.

Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

У той же час зафіксовано 2360 летальних випадків.

Всього за час розповсюдження вірусу захворів 77661 людина. Найбільше заражень відбулося на материковій частині Китаю – 76290. Ще 634 людини заразилися на круїзному лайнері Diamond Princess, що знаходиться біля берегів Японії.

В Південній Кореї кількість хворих вже перевищила 200 осіб, в Японії – за 100.

Як пише Reuters, представники органів охорони здоров'я США заявили, що готуються до можливого поширення коронавірусу. Це, на їхню думку, може стати причиною закриття шкіл і підприємств.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії зафіксували 16 випадків зараження коронавірусом.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я опублікувало алгоритм дій лікарів при підозрі на коронавірус.

Також у Китаї Національна комісія здраоохраненія додала препарат "Арбідол" в попередній план лікування COVID-19.

Раніше повідомлялося про те, що таке коронавірус COVID-19, яким чином він передається і які заходи можна вжити для пофилактики цього захворювання.

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Від коронавирусу померло вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств
В ВООЗ повідомили про різке збільшення хворих коронавірусом поза Китаєм
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