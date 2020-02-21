подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
21 февраля 2020, пятница, 23:14 32
Общество 2020-02-21T23:15:17+02:00
Українські Новини
Продезинфицированный после эвакуации украинцев из Китая самолет отправится в Египет

Продезинфицированный после эвакуации украинцев из Китая самолет отправится в Египет

Таня Войтюк
Эвакуация украинцев, Эвакуация, эвакуация украинцев из Уханя, Коронавирус, Новые Санжары, SkyUp Airlines, SkyUp
SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо
SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо

Самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуировал украинцев из Уханя (Китай) и доставил их в Украину после дезинфекции отправится в новый рейс в Хургаду.

Об этом сообщает телеграм-канала "UN сливы и груши", передают Українські Новини.

"Продезинфицированный самолет авиакомпании Skyup, который эвакуировал наших и иностранных граждан из Уханя 23 февраля отправится в следующий рейс. Место назначения - Хургада", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, специалисты намерены по прибытии в Украину провести дезинфекцию воздушного судна, которое будет привлечено к эвакуации граждан из китайского Уханя.

В Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Сейчас украинцы находятся на карантине в Новых Санжарах. Эвакуированные украинцы показали, в каких условиях будут жить на карантине.

Кроме того, в Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди.

Больше новостей о: Эвакуация украинцев Эвакуация эвакуация украинцев из Уханя Коронавирус Новые Санжары SkyUp Airlines SkyUp

Мы стадо или нация? - Зеленский записал видеообращение из-за ситуации в Новых Санжарах
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков
Новости
Котлета с картошкой. Скриншот:@Michael_yefimov
Журналист присоединился к карантину, чтоб показать как живут эвакуированные в Новых Санжарах 23:33
Продезинфицированный после эвакуации украинцев из Китая самолет отправится в Египет 23:14
ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая 22:36
Кнопкодавство. Фото: Telegram/Офис Генерального прокурора
Народный депутат впервые "накнопкодавил" на статью 22:05
ФК "Шахтер" готов отправить собственный самолет в Ухань, чтобы забрать Настю Зинченко с собачкой 21:59
больше новостей
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков 21:06 Обновляется
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
больше новостей
В Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди 13:30
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Под Тернополем жители вышли петь молебен Богородице против эвакуированных из Уханя 10:51
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
больше новостей
Россия закрыла 13 украинцев на карантин из-за подозрения на коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok