Продезинфицированный после эвакуации украинцев из Китая самолет отправится в Египет

Самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуировал украинцев из Уханя (Китай) и доставил их в Украину после дезинфекции отправится в новый рейс в Хургаду. Об этом сообщает телеграм-канала "UN сливы и груши", передают Українські Новини. "Продезинфицированный самолет авиакомпании Skyup, который эвакуировал наших и иностранных граждан из Уханя 23 февраля отправится в следующий рейс. Место назначения - Хургада", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, специалисты намерены по прибытии в Украину провести дезинфекцию воздушного судна, которое будет привлечено к эвакуации граждан из китайского Уханя. В Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Сейчас украинцы находятся на карантине в Новых Санжарах. Эвакуированные украинцы показали, в каких условиях будут жить на карантине. Кроме того, в Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди.