Продезинфицированный после эвакуации украинцев из Китая самолет отправится в Египет

Самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуировал украинцев из Уханя (Китай) и доставил их в Украину после дезинфекции отправится в новый рейс в Хургаду.

Об этом сообщает телеграм-канала "UN сливы и груши", передают Українські Новини.

"Продезинфицированный самолет авиакомпании Skyup, который эвакуировал наших и иностранных граждан из Уханя 23 февраля отправится в следующий рейс. Место назначения - Хургада", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, специалисты намерены по прибытии в Украину провести дезинфекцию воздушного судна, которое будет привлечено к эвакуации граждан из китайского Уханя.

В Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Сейчас украинцы находятся на карантине в Новых Санжарах. Эвакуированные украинцы показали, в каких условиях будут жить на карантине.

Кроме того, в Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди.