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  • Число жертв коронавируса возросло: в Китае умерли уже 2238 человек
21 февраля 2020, пятница, 08:20 136 Инфографика
Мир 2020-02-21T09:36:06+02:00
Українські Новини
Число жертв коронавируса возросло: в Китае умерли уже 2238 человек

Число жертв коронавируса возросло: в Китае умерли уже 2238 человек

Надежда Комендантова
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Эпидемия коронавируса, Вспышка эпидемии коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

По состоянию на 8:00 пятницы общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавируса COVID-19 в Китае, возросло до 2238 человек, еще 9 случаев смерти зафиксировано в мире.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 75245 человек. Всего в мире - 76723. В свою очередь, выздоровели по последним данным 18 522 человек.

Следует отметить, что примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары для работы в оперативном штабе правительства.


Также в МИД сообщили, что эвакуированные граждане приедут именно в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, других вариантов нет.

Тем временем СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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