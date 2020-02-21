В ВООЗ повідомили про різке збільшення хворих коронавірусом поза Китаю

У той час як кількість заражених коронавірусом COVID-19 виросла і в Китаї померли вже 2238 осіб .

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Згідно з даними, коронавірусом поза Китаєм за добу заразилися 174 людини, за день - 127 осіб.

На даний момент статистика інфікування COVID-19 за один день 21 лютого за межами Китаю виглядає так: 100 в Південній Кореї, 16 в Італії, 13-в Ірані, 13 в Японії, 13 на лайнері Diamond Princess, 4 в Австралії, 2 в Гонконзі, 2 в Таїланді, а також по одному випадку в Сінгапурі, США, Ізраїлі та Лівані.

Як повідомляли "Українські Новини", в Італії зафіксували 16 випадків зараження коронавірусом.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я опублікувало алгоритм дій лікарів при підозрі на коронавірус.

Також у Китаї Національна комісія здраоохраненія додала препарат "Арбідол" в попередній план лікування COVID-19.

Раніше повідомлялося про те, що таке коронавірус COVID-19, яким чином він передається і які заходи можна вжити для пофилактики цього захворювання.