Правоохранители открыли дело о разжигании религиозной и межрасовой вражды к иностранцам в Новых Санжарах

Правоохранители открыли уголовное производство по факту разжигания религиозной и межрасовой вражды по отношению к иностранцам, эвакуированным вместе с украинцами из Уханя (Китай), в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что всего открыто 5 уголовных дел по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Кримынального кодекса.

"Потому, что отдельные представители Новых Санжар позволяли себе незаконные высказывания в адрес иностранных граждан, которых мы также спасли вместе с гражданами Украины", - добавил Геращенко.

Он заявил, что правоохранители полностью контролируют ситуацию в поселке и не дадут никому угрожать безопасности людей.

Как сообщали Українськi Новини, 20 февраля 9 полицейских и 1 гражданский пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, связанных с размещением в медцентре Нацгвардии эвакуированных из Уханя украинцев.

5 правоохранителей были госпитализированы, 4 оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, гражданского также осмотрели, он отказался от госпитализации.

Правоохранители задержали подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя украинцами.

Ранее в Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя.

Кроме того, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена провести 2 недели в медицинском центре "Новые Санжары" вместе с эвакуированными украинцами.



Тем временем Китай решает вопрос размещения трех недопущенных на эвакуацию украинцев, температура которых нормализовалась.