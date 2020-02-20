Эвакуированных украинцев закрыли в медцентре, толпа недовольных в Новых Санжарах расходится

Несмотря на то, что люди преграждали дорогу автобусам, где находились эвакуированные из Китая украинцы, в Новых Санжарах становится спокойнее, а эвакуированных закрыли в санатории, сообщает корреспондент BBC News Украина с места событий.

Эвакуированных из Китая закрыли в санатории. Здание, подходы к нему и дорогу окружила полиция. Правоохранители стоят в несколько границ и никого не пускают.

Кроме того, правоохранители разобрали последнюю баррикаду перед медицинским центром. Рядом еще несколько десятков человек, они продолжают выражать возмущение.



Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары для работы в оперативном штабе правительства.



Также в МИД сообщили, что эвакуированные граждане приедут именно в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, других вариантов нет.



Ранее в Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя.



Українські Новини ведут текстовую трансляцию эвакуации из Уханя.