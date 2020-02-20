подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 февраля 2020, четверг, 21:26 346
Общество 2020-02-20T21:33:00+02:00
Українські Новини
Эвакуированных украинцев закрыли в медцентре, толпа недовольных в Новых Санжарах расходится

Эвакуированных украинцев закрыли в медцентре, толпа недовольных в Новых Санжарах расходится

Валерия Драгомирова
Санаторий, Эвакуация украинцев, Коронавирус, Новые Санжары
Медцентр. Фото: Facebook/МВД
Медцентр. Фото: Facebook/МВД

Несмотря на то, что люди преграждали дорогу автобусам, где находились эвакуированные из Китая украинцы, в Новых Санжарах становится спокойнее, а эвакуированных закрыли в санатории, сообщает корреспондент BBC News Украина с места событий.

Эвакуированных из Китая закрыли в санатории. Здание, подходы к нему и дорогу окружила полиция. Правоохранители стоят в несколько границ и никого не пускают.

Кроме того, правоохранители разобрали последнюю баррикаду перед медицинским центром. Рядом еще несколько десятков человек, они продолжают выражать возмущение. 


Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары для работы в оперативном штабе правительства.

Также в МИД сообщили, что эвакуированные граждане приедут именно в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, других вариантов нет.

Ранее в Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя.

Українські Новини ведут текстовую трансляцию эвакуации из Уханя.

Больше новостей о: Санаторий Эвакуация украинцев Коронавирус Новые Санжары

Эвакуация украинцев из Китая: как выглядят номера ...
Эвакуированные граждане приедут именно в "Новые Са...
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами при...
В медцентр "Новые Санжары" приехали автобусы с эва...
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция
Гончарук срочно вылетел в Новые Санжары
Новости
В Китае выпустили первые "коронавирусные облигации" 21:57
Во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали два человека 21:51
Новые Санжары. Скриншот видео
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция 21:49 Обновляется
Союзника Трампа приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы в США 21:30
Эвакуированных украинцев закрыли в медцентре, толпа недовольных в Новых Санжарах расходится 21:26
больше новостей
Новые Санжары. Скриншот видео
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция 21:49 Обновляется
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
больше новостей
Кучухидзе Антон: Мининфраструктуры пиарится на коронавирусе 07:52 Мнение
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Новые Санжары. Скриншот видео
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция 21:49 Обновляется
Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. гривен 22:10 Документ
Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев 10:46 Документ
больше новостей
Эвакуированные граждане приедут именно в "Новые Санжары", других вариантов нет, - МВД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok