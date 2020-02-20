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20 февраля 2020, четверг, 18:53 15
Общество 2020-02-20T18:54:17+02:00
Українські Новини
Замглавы МОЗ убеждает жителей Новых Санжар, что им ничего не угрожает

Замглавы МОЗ убеждает жителей Новых Санжар, что им ничего не угрожает

Валерия Драгомирова
МОЗ, Виктор Ляшко, Коронавирус, Новые Санжары

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко пытается убедить жителей Новых Санжар, что им ничего не угрожает, так как все эвакуированные прошли неоднократное обследование, все они здоровы. Соответствующее видео показал в Facebook директор департамента коммуникаций в МВД Артем Шевченко.

"Это здоровые люди, которых привезли из зоны. Всех, у кого были симптомы, не выпустили даже из Китая", - сказал Ляшко.


Он также объяснил, почему власти не стали размещать приехавших из Уханя в военных госпиталях.

"Вы сейчас все кричите, почему не в военные госпитали. К сожалению, в Украине продолжается война, ежедневно раненым предоставляют медпомощь", - сказал он.

"Это сегодня вы так громко кричите. Но не дай бог возникнет ситуация, и кого-то из родни нужно будет госпитализировать, а там – здоровый человек, вы будете кричать обратное", - обратился к людям Ляшко.

Он объяснил жителям Санжар, что инфекция не передается по воздуху на расстояние больше 1,5 метра, а находящиеся в карантине люди даже не будут выходить из помещения.

"Эта инфекция не летает в воздухе так, чтобы можно было заразиться. Достаточно 1,5 метра - и все, нельзя заразиться. Эти люди не будут выходить даже на улицу", - сказал Ляшко.



Как сообщили Українським Новинам в МВД, эвакуированные из Уханя граждане приедут именно в "Новые Санжары", других вариантов нет. 

Тем временем Китай решает вопрос размещения трех недопущенных на эвакуацию украинцев, температура которых нормализовалась. 

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