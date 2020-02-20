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  • Депутаты Новосанжарского поссовета призывают Зеленского не допустить, чтобы эвакуированных украинцев разместили в их медцентре
20 февраля 2020, четверг, 19:18 102
Общество 2020-02-20T19:19:11+02:00
Українські Новини
Депутаты Новосанжарского поссовета призывают Зеленского не допустить, чтобы эвакуированных украинцев разместил

Депутаты Новосанжарского поссовета призывают Зеленского не допустить, чтобы эвакуированных украинцев разместили в их медцентре

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, эвакуация украинцев из Уханя, Коронавирус, Новые Санжары
Медцентр. Фото: Facebook/МВД
Медцентр. Фото: Facebook/МВД

Депутаты Новосанжарского поселкового совета призывают Президента Владимира Зеленского, министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, министра внутренних дел Арсена Авакова не допустить размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранных граждан в медицинском центре "Новые Санжары".

Об этом говорится в сообщении на сайте Новосанжарского поселкового совета, передают Українськi Новини.

С таким призывом они обратились также к депутату Верховной Рады Константину Касаю (фракция "Слуга народа", избран в Раду от Полтавской области по округу, в который входят Новые Санжары).

"Мы, депутаты поселкового совета, понимаем, что должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимым оборудованием, препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом", - говорится в сообщении.

Депутаты выступают категорически против размещения эвакуированных из Уханя граждан в медцентре "Новые Санжары" в связи с тем, чтобы не допустить проникновения распространения инфекции коронавируса на территории поселка.

Она подчеркивают, что в медцентре нет никаких условий для пребывания карантинного типа.

В частности, отсутствуют изоляторы, боксы, надлежащие вентиляционные системы для изоляции.

Указано, что канализационная система подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка.

Соответствующее обращение было принято на внеочередной сессии Новосанжарского поссовета в четверг.

Как сообщали Українськi Новини, 5 автобусов доставят эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины и иностранцев в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары".

Тем временем замглавы МОЗ убеждает жителей Новых Санжар, что им ничего не угрожает.

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