Депутаты Новосанжарского поссовета призывают Зеленского не допустить, чтобы эвакуированных украинцев разместили в их медцентре

Депутаты Новосанжарского поселкового совета призывают Президента Владимира Зеленского, министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, министра внутренних дел Арсена Авакова не допустить размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранных граждан в медицинском центре "Новые Санжары".

Об этом говорится в сообщении на сайте Новосанжарского поселкового совета, передают Українськi Новини.



С таким призывом они обратились также к депутату Верховной Рады Константину Касаю (фракция "Слуга народа", избран в Раду от Полтавской области по округу, в который входят Новые Санжары).



"Мы, депутаты поселкового совета, понимаем, что должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимым оборудованием, препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом", - говорится в сообщении.



Депутаты выступают категорически против размещения эвакуированных из Уханя граждан в медцентре "Новые Санжары" в связи с тем, чтобы не допустить проникновения распространения инфекции коронавируса на территории поселка.



Она подчеркивают, что в медцентре нет никаких условий для пребывания карантинного типа.



В частности, отсутствуют изоляторы, боксы, надлежащие вентиляционные системы для изоляции.



Указано, что канализационная система подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка.



Соответствующее обращение было принято на внеочередной сессии Новосанжарского поссовета в четверг.



Как сообщали Українськi Новини, 5 автобусов доставят эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины и иностранцев в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары".



Тем временем замглавы МОЗ убеждает жителей Новых Санжар, что им ничего не угрожает.