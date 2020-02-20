Украинку, которая с собачкой не смогла вылететь из Ухани, может принять Россия, - СМИ

По неподтвержденным данным Россия может эвакуировать и оставить у себя на карантин украинку Анастасию Зинченко, которая не смогла вылететь в Украину спецрейсом, потому что на борт отказались взять ее собаку. Об этом говорится в Telegram-канале "Легитимный" с ссылкой на источник в Кремле. "Наш кремлевский источник сообщает, что в России сейчас прорабатывают вариант с предложением помощи нашей украинской девушке, которая осталась в Ухане. Россияне могут даже предложить вариант с эвакуацией на территорию России, где она пройдет карантин вместе с собакой, а после прилетит в Украину", - говорится в нем. Отмечается, что этот вариант сейчас обсуждается в Москве. Скриншот сообщения в Телеграме Как сообщали Українські Новини, СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса. Тем временем эвакуированные из Уханя в Новые Санжары так и не доехали, их могут отвезти в Кривой Рог, где уже подготовил 15 боксов в 2 больницах для возможных больных. коронавирусом. Українські Новини ведут текстовую трансляцию эвакуации из Уханя, а в Кабмине ответили на самые популярные вопросы об эвакуации, обсервации и коронавирусе.