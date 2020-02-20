Полтавский облсовет соберется на внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах

Полтавский областной совет проведет внеочередную сессию из-за размещения в Новых Санжарах эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев 21 февраля.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель совета Александр Биленький, передают Українськi Новини.

"Завтра на 10:00 собираю внеочередную сессию Полтавского областного совета по ситуации в Новых Санжарах", - написал он.

Он отметил, что ожидается руководство Минздрава и другие компетентные службы, а также представители общины.

Он отметил, что нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей.

Как сообщали Українськi Новини, Правительство ответило на самые распространенные вопросы о ситуации вокруг эвакуации людей.

Тем временем, Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя.

Часть персонала "Новых Санжар" уволилась перед эвакуацией украинцев, остальных вывезли

Также местные жители в Новых Санжарах начали оказывать сопротивление правоохранительным органам, а те в свою очередь задерживать митингующих.