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20 февраля 2020, четверг, 16:33 89
Политика 2020-02-20T16:54:32+02:00
Українські Новини
Полтавский облсовет соберется на внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах

Полтавский облсовет соберется на внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах

Ярина Вацяк
Полтавский горсовет, Коронавирус, эвакуация украинцев из Уханя, обсервация, Новые Санжары
Полтавский горсовет. Фото: central-ua.tv
Полтавский горсовет. Фото: central-ua.tv

Полтавский областной совет проведет внеочередную сессию из-за размещения в Новых Санжарах эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев 21 февраля.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель совета Александр Биленький, передают Українськi Новини.

"Завтра на 10:00 собираю внеочередную сессию Полтавского областного совета по ситуации в Новых Санжарах", - написал он.

Он отметил, что ожидается руководство Минздрава и другие компетентные службы, а также представители общины.

Он отметил, что нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей.

Как сообщали Українськi Новини, Правительство ответило на самые распространенные вопросы о ситуации вокруг эвакуации людей.

Тем временем, Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя.

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Также местные жители в Новых Санжарах начали оказывать сопротивление правоохранительным органам, а те в свою очередь задерживать митингующих.

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