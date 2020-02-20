Рубль немного подорожал в обменниках Киева

В четверг, 20 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 19 февраля, понизился на 1 копейку и составляет 3,47 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи повысился на 2 копейки и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 20 февраля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,47 3,91 Максимальный 3,80 5,00 Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 февраля на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,28 коп. до 24,2845 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 февраля, на 8,00 коп. до 24,5231 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 3 коп. в среду также снизился на 3 коп. до 24,48 UAH/USD.

Также сегодня, 20 февраля, стало известно, что эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину и начали свою работу в Киеве.