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20 февраля 2020, четверг, 12:13 78
Экономика 2020-02-20T12:13:34+02:00
Українські Новини
Рубль немного подорожал в обменниках Киева

Рубль немного подорожал в обменниках Киева

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине, курс рубля
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 20 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 19 февраля, понизился на 1 копейку и составляет 3,47 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи повысился на 2 копейки и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 20 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,47 3,91
Максимальный 3,80 5,00
Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 февраля на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,28 коп. до 24,2845 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 февраля, на 8,00 коп. до 24,5231 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 3 коп. в среду также снизился на 3 коп. до 24,48 UAH/USD.

Также сегодня, 20 февраля, стало известно, что эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину и начали свою работу в Киеве.

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