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20 февраля 2020, четверг, 09:12 497 Дополнено
Общество 2020-02-20T09:15:01+02:00
Українські Новини
Рейс с украинцами из Уханя постоянно переносится на онлайн-табло в аэропорту Борисполя

Рейс с украинцами из Уханя постоянно переносится на онлайн-табло в аэропорту Борисполя

Таня Войтюк
Эвакуация украинцев, SkyUp Airlines, SkyUp, Аэропорт
SkyUp Airlines Фото: Kharkiv Airport
SkyUp Airlines Фото: Kharkiv Airport

На онлайн-табло с расписанием рейсов украинских аэропортов рейс авиакомпании SkyUp, который совершается для эвакуации из Уханя (Китай) украинцев и иностранных граждан, постоянно переносится и должен приземлиться в 9:37.

Данная информация взята из сайтов украинских аэропортов, передают Українськi Новини.

Расписание прибытия самолетовРасписание прибытия самолетов

В то же время, согласно ресурсу Flightradar, вылетевший из Уханя самолет авиакомпании SkyUp находится в Харьковской области, наматывая в воздухе круги. Ориентировочное время прибытия составляет 09:27, но пока не известно где именно сядет самолет.

Скриншот: FlightradarСкриншот: Flightradar

В то же время в эфире телеканала "112" председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сказал, что все готово к приему данного рейса в Харькове, однако эвакуированные не будут размещены в Харькове, а направятся в другое место, которое Кучер не назвал.

Как сообщали Українськi Новини, самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя вечером 19 февраля. На этапе осмотра китайскими медиками на борт не допустили 4 человека, 3 из них украинцы и 1 иностранка.

Тем временем в Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители начали блокировать дороги, а на въезд в город пригнали военную технику.

В аэропорту "Борисполь" начали готовиться к прибытию самолета и на место назначения отправились колонны Нацгвардии, чтобы встретить эвакуированных из Китая украинцев.

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