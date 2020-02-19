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19 февраля 2020, среда, 07:00 10 Новости дня
Политика 2020-02-19T07:00:01+02:00
Українські Новини
Бои на Донбассе в то время, когда Украина ждет в гости коронавирус

Бои на Донбассе в то время, когда Украина ждет в гости коронавирус

Дмитрий Кузьмин
Иван Баканов, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, война на Донбассе, Главное за день
Новости дня
Новости дня

Сегодняшний день начался с информации об обострении на линии фронта на Донбассе. По сообщению штаба ООС утром боевики атаковали опорный пункт украинской армии возле села Новоташковское, что недалеко от Золотого, где проводилось разведение сторон. Применялось и запрещенное "Минском" вооружение, миномета 120мм.  Затем штаб сообщил, что атака была отбита, 1 военнослужащий погиб и 4 ранены.  Президент Владимир Зеленский назвал происходящее провокацией, которая не помешает двигаться к миру, глава Генштаба Руслан Хомчак успокаивал, что угрозы крупномасштабного наступления боевиков нет. По сообщениям источников СМИ и военных и волонтеров в соцсетях, бой шел за наблюдательный пункт "Баня" в серой зоне. В итоге сепаратисты там закрепиться не смогли, а украинские военные отошли. Ситуация показывает, что единственным прогрессом "минского процесса" остается освобождение пленных, прекращения же огня достичь не удается и прогресса в этой сфере не наблюдается, скорее наоборот.

 
Страсти по карантину в Украине продолжаются. Слухи о том, куда отправят эвакуированных из Китая украинцев, слухи о месте их будущей дислокации множатся, а власти по-прежнему хранят молчание. И их даже можно понять – люди так "рады" встретить своих попавших беду сограждан, что готовы блокировать дороги, а политики разных мастей ловить на этом хайп. Владимир Зеленский в своем брифинге посвятил эвакуации едва ли не больше времени, чем обострению на Донбассе и пригрозил раздувающим недовольство политиков лично привести эвакуированных в Кончу-Заспу. Власти до такой степени конспирируются, что не называют даже аэропорт прибытия, сообщается только время – четверг 20 сентября, 8 утра. Журналисты пытаются ориентироваться на онлайн-табло авиакомпании SkyUp. Но и оно выкидывает фокусы. Сначала там была информация о прибытии указанного рейса из Ухани с пересадкой в Алма-Аты во Львов, а затем в Борисполь. Интересно, что украинский борт заберет с собой не только наших сограждан, но около 25 иностранцев из Германии, Нидерландов, Аргентины, Коста-Рики, Бразилии и даже России. И они все будут проходить карантин в до сих пор необъявленном месте в Украине.
 
В шестую годовщину начала массовой гибели протестующих на Майдане "подал голос" бесславно бежавший экс-президент Виктор Янукович. Он опубликовал текст своего обращения к украинцам. И большая часть текста повторял свои старые мантры о "государственном перевороте" и плохом Порошенко. А в конце похвалил первые шаги Президента Зеленского. Такая похвали сходни призывам одиозных российских актеров Охлобыстина и Пореченкова во время президентской компании -2019 голосовать за будущего Президента. В финансировании этих призывов многие подозревали политических соперников Зеленского.
 
Глава СБУ Иван Баканов признался Українським Новинам, что подозреваемые в убийстве Павла Шеремета могли быть агентами спецслужбы. Но сразу же отверг возможность причастности к преступлению сотрудников СБУ и даже запись общения сотрудника с фигурантом дела ничего не доказывает.  Формально он прав, но в реальности в самодеятельность обвиняемых, если они конечно виновны, верится с трудом. Но все агенты спецслужб должны помнить – в случае политической необходимости "контора" пожертвует ими без сожаления.
 
Правительство собирается упростить жизнь украинцам, которые хотят пожениться. В отчете Кабмина, указано, что Минюст намерен предоставить заключение и расторжение браков нотариусам. Правда это касается случаев, когда у супругов нет детей и имущественных споров. А заявление можно подавать в электронной форме. Диджитализация на марше. И, в данном случае, это неплохо.

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