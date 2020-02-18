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18 февраля 2020, вторник, 14:58 9
Силовые структуры 2020-02-18T14:58:24+02:00
Українські Новини
Баканов допускает, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть агентами СБУ

Баканов допускает, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть агентами СБУ

Елизавета Кесельман
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Иван Баканов. Скриншот трансляции
Иван Баканов. Скриншот трансляции "Рада"

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не исключает, что фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в частности "Буча", могли быть агентами СБУ. Об этом он сказал Українським Новинам.

"Возможно, возможно они (фигуранты) были их (сотрудников СБУ) агентурой", - сказал он.

Он не сообщил, какие задания агентура могла выполнять для СБУ.

Также Баканов заявил, что обнародованная в СМИ аудиозапись разговора сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к делу Шеремета.

Также Баканов опроверг информацию о том, что СБУ каким-то образом блокирует расследование дела об убийстве Шеремета, не давая полиции допросить интересующих следствие сотрудников СБУ.

Он добавил, что СБУ готова помочь в этом направлении.

Как сообщали Українськi Новини, ранее бывший заместитель председателя Администрации Президента Андрей Портнов заявил о причастности сотрудника Департамента контрразведки Службы безопасности Андрея Омельченко к сокрытию фактов об убийстве журналиста Павла Шеремета и опубликовал аудиозапись якобы разговора Омельченко с фигурантом дела Владиславом Грищенко (по кличке "Буча").

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