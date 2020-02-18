Украина хочет эвакуировать из Уханя граждан РФ, Нидерландов, Бразилии и Аргентины

Власти Украины намерены эвакуировать из китайского Уханя граждан Германии, Нидерландов, Аргентины, Коста-Рики, Бразилии и России. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини. По его словам, они пройдут строжайший контроль при посадке на самолет, так же, как и украинцы. Если при эвакуации у кого-то из граждан температура тела будет составлять 37,2 градуса и выше, они не будут посажены на украинский самолет. Аваков считает правильным решение Украины об эвакуации из Уханя также иностранных граждан, поскольку ранее, в частности, российский самолет эвакуировал из Китая граждан Украины. Как сообщали Українськi Новини, Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей. Ранее в Раде заявили о незаконности карантина в санатории.