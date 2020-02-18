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18 февраля 2020, вторник, 08:10 291
Общество 2020-02-18T08:10:35+02:00
Українські Новини
Украина хочет эвакуировать из Уханя граждан РФ, Нидерландов, Бразилии и Аргентины

Украина хочет эвакуировать из Уханя граждан РФ, Нидерландов, Бразилии и Аргентины

Анна Рудык
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Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Власти Украины намерены эвакуировать из китайского Уханя граждан Германии, Нидерландов, Аргентины, Коста-Рики, Бразилии и России.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

По его словам, они пройдут строжайший контроль при посадке на самолет, так же, как и украинцы.

Если при эвакуации у кого-то из граждан температура тела будет составлять 37,2 градуса и выше, они не будут посажены на украинский самолет.

Аваков считает правильным решение Украины об эвакуации из Уханя также иностранных граждан, поскольку ранее, в частности, российский самолет эвакуировал из Китая граждан Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей.

Ранее в Раде заявили о незаконности карантина в санатории.

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