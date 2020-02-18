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18 февраля 2020, вторник, 13:16 227
Силовые структуры 2020-02-18T13:16:11+02:00
Українські Новини
Угрозы наступления на Донбассе нет, - Генштаб

Угрозы наступления на Донбассе нет, - Генштаб

Анна Рудык
обстрелы в зоне ООС, Генштаб, Ситуация в зоне ООС, война на Донбассе
Генеральний штаб. Фото: mignews.com.ua
Генеральний штаб. Фото: mignews.com.ua

Генеральный штаб заявляет, что угрозы наступления со стороны боевиков на Донбассе нет. 

Об этом Українським Новинам сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак. 

"Никакой угрозы такой нет", - сказал он. 

По его словам, чтобы совершать наступление необходим трехкратный перевес сил, а этого нет. 

Вооруженные силы Украины фиксируют только провокации со стороны боевиков. 

Хомчак заявил, что в рядах боевиков некому наступать, поскольку они много злоупотребляют алкоголем и наркотиками. 

"Буквально вчера задержали "обколотого" боевика, который "заблудился", - рассказал Хомчак.

Как сообщали Українські Новини, 4 боевика погибли и 6 ранены в ходе боев с украинскими военнослужащими на Донбассе.

Ранее штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения.

Тем временем бой вблизи населенных пунктах Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился.

Также, по словам очевидцев, обстрелы на Донбассе продолжаются, но уже не с такой интенсивностью, как это было утром.

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Угрозы наступления на Донбассе нет, - Генштаб
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