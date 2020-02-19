Пенсионный фонд отчитался о выплатах за февраль: сколько средств уже направили на финансирование

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за февраль 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда в Facebook.

Так, сообщается, что, по состоянию на 17 февраля направлено 24,5 млрд гривен.

"Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за февраль 2020 года. По состоянию на 17 февраля выплаты производятся в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком. На финансирование пенсий направлено 24,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Финансирование пенсий. Фото: Пенсионный фонд/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, Пенсионным фондом Украины были опубликованы данные о среднем размере выплат для различных категорий пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года.

Также Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям и другим социальным выплатам.

Тем временем Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет.

Кроме того, Українські Новини писали о том, стоит ли копить на старость с помощью негосударственных пенсионных фондов (НФП) и чего стоит остерегаться.