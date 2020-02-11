Накопление пенсии через негосударственные фонды: преимущества и риски

В то время, как в Украине будут увеличивать пенсионный возраст ежегодно на один месяц, тема накопительного пенсионного обеспечения остается достаточно спорной. О том, стоит ли копить на старость с помощью негосударственных пенсионных фондов (НФП) и чего стоит остерегаться, пишет Сегодня.

Мнение "за"

Сторонники НПФ настаивают на том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и уже сегодня стоит задуматься о том, можно ли прожить на государственную пенсию.

"Для того, чтобы число участников негосударственных пенсионных фондов расширилось, нужно, чтобы люди понимали: государственной пенсии у них или не будет, или она будет такой, что на нормальную жизнь ее не хватит. Пока человек не осознает проблему, "насильно" навязать пенсионное накопление практически невозможно. Когда будет такое осознание, люди начнут интересоваться вариантами накопления, сравнивать различные инструменты. Выбирать удобные, надежные, наиболее контролируемые. А, например, для меня самый надежный инструмент тот, на который я лично могу влиять и который я сама могу контролировать", – считает глава Совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова.

Осталось только решить проблему финансовой грамотности населения и вернуть доверие к финансовым структурам.

"К сожалению, в нашей стране граждане не раз сталкивались с серьезными проблемами, такими, как потеря, невозврат или частичный возврат вложенных капиталов по разным причинам. Поэтому всем надо также работать над восстановлением доверия граждан к финансовым институтам, а это долгий по времени путь", – считает заместитель директора по развитию бизнеса финансовой компании "Activitis" Павел Матияш.

Мнение "против"

"По моему мнению, делать накопления в негосударственных пенсионных фондах небезопасно. Только за последние годы мы видели банкротство десятков банков, при том, что Национальный банк осуществляет тщательный контроль за банковской системой. Что касается пенсионных фондов, то контроль за ними гораздо меньше. Пенсионный фонд должен существовать достаточно долгий период, не менее 50 лет. То есть примерно 35 лет трудовой деятельности, когда осуществляются отчисления, и еще 15 – 20 лет получения выплат. Период размещения средств очень длительный. За этот период с фондом может случиться все, что угодно", - считает кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Также еще одним риском он называет девальвацию гривны.

"Другим риском является девальвация гривны. За годы своего существования гривня обесценилась в 20 раз по отношению к доллару США. Чтобы спасти деньги от обесценивания, фонд должен давать доходность более 30% годовых. Заработать такие деньги очень трудно, и такие операции могут быть очень рискованными. То есть даже если фонд не обанкротится, то ваши деньги будут обесценены. Другой проблемой являются инвестиционные риски. Активы могут не только расти в цене, но и падать. В частности, во время мирового кризиса 2008 года американские пенсионные фонды потеряли более 2 триллионов долларов своих вкладчиков. Поэтому даже квалифицированные и опытные менеджеры могут потерять ваши деньги. Собственно, из-за всех этих рисков негосударственные пенсионные фонды не получили популярности в украинском обществе", - считает Хмелевский.

Эксперт подчеркивает, для развития негосударственного пенсионного обеспечения должна быть обеспечена стабильность работы финансовой системы и доверие к ней со стороны населения.

"К сожалению, достичь этого в нынешних условиях очень трудно. Один финансовый кризис перечеркивает годы успешной работы. Также следует обеспечить долговременную стабильность гривни. Кроме того, должен быть создан надежный и достаточно большой рынок финансовых инструментов", – отметил он.

Как сообщали Українські Новини, с 2020 года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение "пенсионный фонд". Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки.

Также Українські Новини писали о том, какие пенсии выплачивают разным категориям украинцев.