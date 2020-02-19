підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
19 лютого 2020, середа, 06:00 8
Суспільство 2020-02-19T07:30:02+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд відзвітував про виплати за лютий: скільки коштів вже спрямували на фінансування

Пенсійний фонд відзвітував про виплати за лютий: скільки коштів вже спрямували на фінансування

Анна Рудык
Пенсії, фінансування пенсій, Соціальні виплати, Пенсійний фонд
Пенсія. Фото: dengi.ua
Пенсія. Фото: dengi.ua

Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій за лютий 2020 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Пенсійного фонду в Facebook.

Так, повідомляється, що станом на 17 лютого направлено 24,5 млрд гривень.

"Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій за лютий 2020 року. Станом на 17 лютого виплати проводяться в повному обсязі згідно із затвердженим графіком. На фінансування пенсій спрямовано 24,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Фінансування пенсій. Фото: Пенсійний фонд/ Фінансування пенсій. Фото: Пенсійний фонд/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійним фондом України були опубліковані дані про середній розмір виплат для різних категорій пенсіонерів станом на 1 січня 2020 року.

Також Кабмін ініціював виплату компенсацій за борги пенсій та інших соціальних виплат.

Тим часом Рада підтримала закон про введення соцдопомоги для пенсіонерів, які досягли 80 років.

Крім того, Українські Новини писали про те, чи варто збирати на старість з допомогою недержавних пенсійних фондів (НФП) і чого варто остерігатися.

Більше новин про: Пенсії фінансування пенсій Соціальні виплати Пенсійний фонд

Пенсійний фонд збільшив виплати "Укрпошті" за дост...
У Пенсійному фонді почалось фінансування пенсій за...
Ведуча російського телеканалу "Вести. Камчатка" ро...
Пенсійний фонд в смартфоні: як українцям оформити ...
Держкіно заборонило показ в Україні фільму із Зеленським у головній ролі
Евакуація українців з китайського Уханя: літак доставить громадян в "Бориспіль" 20 лютого
Новини
Гривня зросла в ціні: офіційний курс валют на середу 06:00
Пенсія. Фото: dengi.ua
Пенсійний фонд відзвітував про виплати за лютий: скільки коштів вже спрямували на фінансування 06:00
Пенсійний фонд визначив середню зарплату для нарахування пенсії 05:40 Інфографіка
Рекомендації для офісних працівників у разі ГРВІ 05:30
Працювали цілодобово, звірки були 4 рази за ніч, - директор приватної фірми, яка готувала звіт Кабміну 23:17
більше новин
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
У Вінниці загорілася багатоповерхівка: є загиблий 10:59
У центрі Києва силовики перевіряють речі і документи: заплановано масові акції 10:53
Ринок землі, комуналка і візи для іноземців: чим займеться Рада цього тижня 09:40
Олександр Дубинський
Евакуація українців з Уханя: у Раді заявили про незаконність карантину в санаторії 14:30
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Милованов допускає в майбутньому концесію лікарень й університетів 17:13
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
Ринок землі і багатонаціональні навчання: чим сьогодні займеться Рада 09:09
Евакуація громадян з Китаю: літак дезінфікують, а всі відходи з нього спалять 08:40
більше новин
Баканов допускає, що фігуранти справи про вбивство Шеремета могли бути агентами СБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok