Пенсійний фонд відзвітував про виплати за лютий: скільки коштів вже спрямували на фінансування

Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій за лютий 2020 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Пенсійного фонду в Facebook.

Так, повідомляється, що станом на 17 лютого направлено 24,5 млрд гривень.

"Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій за лютий 2020 року. Станом на 17 лютого виплати проводяться в повному обсязі згідно із затвердженим графіком. На фінансування пенсій спрямовано 24,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Фінансування пенсій. Фото: Пенсійний фонд/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійним фондом України були опубліковані дані про середній розмір виплат для різних категорій пенсіонерів станом на 1 січня 2020 року.

Також Кабмін ініціював виплату компенсацій за борги пенсій та інших соціальних виплат.

Тим часом Рада підтримала закон про введення соцдопомоги для пенсіонерів, які досягли 80 років.

Крім того, Українські Новини писали про те, чи варто збирати на старість з допомогою недержавних пенсійних фондів (НФП) і чого варто остерігатися.