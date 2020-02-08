Распределение пенсий: сколько выплачивают разным категориям украинцев

Пока Минсоцполитики обещает максимальную пенсию 17 тыс. гривен к концу года, Пенсионным фондом Украины были опубликованы данные о среднем размере выплат для различных категорий пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года. Данные были обнародованы пресс-службой ПФУ в Facebook.

Так, согласно данным фонда, средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составил 3082,98 грн.

Также известно, что при этом продолжали работать 2,6 млн пенсионеров.

Распределение пенсионеров по видам и размером назначенных выплат на 1 января 2020:

по возрасту - 3064 грн - 75,4% пенсионеров;

по инвалидности - 2641 грн - 12,8% пенсионеров;

в случае потери кормильца - 2916 грн - 5,7% пенсионеров;

за выслугу лет - 4500 грн - 5,4% пенсионеров;

социальные пенсии - 1644 грн - 0,7% пенсионеров.

Распределение пенсионеров по видам и размерам назначенной пенсии. Фото: Пенсионный фонд/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль.

Ранее Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям и другим социальным выплатам.

Также Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет.