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08 февраля 2020, суббота, 06:15 632
Общество 2020-02-08T06:15:02+02:00
Українські Новини
Распределение пенсий: сколько выплачивают разным категориям украинцев

Распределение пенсий: сколько выплачивают разным категориям украинцев

Анна Рудык
Пенсии, выплата пенсий, Пенсионеры, Пенсионный фонд
Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии. Фото: censor.net

Пока Минсоцполитики обещает максимальную пенсию 17 тыс. гривен к концу года, Пенсионным фондом Украины были опубликованы данные о среднем размере выплат для различных категорий пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года. Данные были обнародованы пресс-службой ПФУ в Facebook.

Так, согласно данным фонда, средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составил 3082,98 грн. 

Также известно, что при этом продолжали работать 2,6 млн пенсионеров.

Распределение пенсионеров по видам и размером назначенных выплат на 1 января 2020:

  • по возрасту - 3064 грн - 75,4% пенсионеров;
  • по инвалидности - 2641 грн - 12,8% пенсионеров;
  • в случае потери кормильца - 2916 грн - 5,7% пенсионеров;
  • за выслугу лет - 4500 грн - 5,4% пенсионеров;
  • социальные пенсии - 1644 грн - 0,7% пенсионеров.

Распределение пенсионеров по видам и размерам назначенной пенсии. Фото: Пенсионный фонд/ФейсбукРаспределение пенсионеров по видам и размерам назначенной пенсии. Фото: Пенсионный фонд/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль.

Ранее Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям и другим социальным выплатам.

Также Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет.

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