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17 февраля 2020, понедельник, 11:51 119
Политика 2020-02-17T11:51:33+02:00
Українські Новини
"Скучаю, не сплю, не ем": Богдан похвастался фотографией с Сейшел

"Скучаю, не сплю, не ем": Богдан похвастался фотографией с Сейшел

Елизавета Кесельман
Андрей Богдан, Владимир Зеленский, Отставка Богдана, Отдых Андрея Богдана
Андрей Богдан на Сейшельских островах.Фото:facebook/Андрей Богдан
Андрей Богдан на Сейшельских островах.Фото:facebook/Андрей Богдан

Уволившийся с должности главы Офиса Президента Андрей Богдан, который ранее также расстался с девушкой, похвастался фотографией в бодром настроении на Сейшельских островах на своей странице в Facebook.

"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится", - написал он.

Скриншот: facebook/Андрей БогданСкриншот: facebook/Андрей Богдан

Богдан также добавил:

"Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь !!!"

В комментариях бывшему главе Офиса Президента пожелали удачи, намекнув на то, что в скором времени освободится кресло премьер-министра.

"Скоро освободится кресло премьера, удачи. Там должен быть человек из Львова"

Скриншот: facebook/Андрей БогданСкриншот: facebook/Андрей Богдан

Как сообщали Українські Новини, ранее Богдан не пришел на прощание с погибшими в катастрофе с МАУ из-за ссоры с Ермаком.

Также Богдан признался, что поездка в Оман была частной и за счет Зеленского.

Кроме того, Богдан тайно встретился с Коломойским в киевском ресторане по данным СМИ. 

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