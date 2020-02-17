"Скучаю, не сплю, не ем": Богдан похвастался фотографией с Сейшел

Уволившийся с должности главы Офиса Президента Андрей Богдан, который ранее также расстался с девушкой, похвастался фотографией в бодром настроении на Сейшельских островах на своей странице в Facebook.

"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится", - написал он.

Скриншот: facebook/Андрей Богдан

Богдан также добавил:

"Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь !!!"

В комментариях бывшему главе Офиса Президента пожелали удачи, намекнув на то, что в скором времени освободится кресло премьер-министра.

"Скоро освободится кресло премьера, удачи. Там должен быть человек из Львова"

Скриншот: facebook/Андрей Богдан

Как сообщали Українські Новини, ранее Богдан не пришел на прощание с погибшими в катастрофе с МАУ из-за ссоры с Ермаком.

Также Богдан признался, что поездка в Оман была частной и за счет Зеленского.

Кроме того, Богдан тайно встретился с Коломойским в киевском ресторане по данным СМИ.