Последние данные о коронавирусе: число заражений превысило 70 тыс

В то время как первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года, в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Информация поступает с официального сайта Национальной комиссии здравоохранения. Согласно данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек. За последние сутки в Китае скончались 105 человек и выявлены 1,5 тысячи новых случаев заболевания. Как сообщали Українські Новини, в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса. Кроме того, ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу. По словам главы ВОЗ, это название было выбрано, потому что его легко произнести, а также потому, что оно не дискриминирует ни одну страну или народ. Тем временем в Китае назвали главный способ заражения коронавирусом. Напоминим, в Китае хотят ввести смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.