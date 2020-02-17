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17 февраля 2020, понедельник, 08:25 742
Азия 2020-02-17T08:26:28+02:00
Українські Новини
Последние данные о коронавирусе: число заражений превысило 70 тыс

Последние данные о коронавирусе: число заражений превысило 70 тыс

Таня Войтюк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Китай, количество погибших, Количество заболевших коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время как первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года, в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек. 

Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Информация поступает с официального сайта Национальной комиссии здравоохранения. Согласно данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.

За последние сутки в Китае скончались 105 человек и выявлены 1,5 тысячи новых случаев заболевания.

Как сообщали Українські Новини, в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса. 


Кроме того, ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу. По словам главы ВОЗ, это название было выбрано, потому что его легко произнести, а также потому, что оно не дискриминирует ни одну страну или народ.

Тем временем в Китае назвали главный способ заражения коронавирусом.

Напоминим, в Китае хотят ввести смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.

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Последние данные о коронавирусе: число заражений превысило 70 тыс
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