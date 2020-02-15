Аэропорт "Одесса" переведет все рейсы в новый терминал с 16 февраля

Международный аэропорт "Одесса" решил перевести все рейсы в новый терминал с 16 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини.

"Начиная с рейса FR2668 "Одесса – Краков", который отправляется 16 февраля в 12:50 по местному времени, все рейсы будут обслуживаться только в здании нового терминала (ODS)", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что на 1-м этаже нового терминала расположена регистрационная зона, на 3-м этаже – контроль авиационной безопасности и зал вылета.

Как сообщали Українські Новини, в аэропортах "Киев" и "Одесса" самолеты ремонтировали некачественно.

Напомним, причиной авиакатастрофы Boeing 737 Max 8, произошедшей 29 октября 2018 года в Индонезии стало неправильное проектирование самолета.

Тем временем, МАУ обещала не использовать проблемные Boeing MAX без всех необходимых разрешений.

Также пять стран требуют от Ирана передать "черные ящики".

Ранее иранские СМИ сообщили, что Иран больше не будет делиться с Украиной материалами о крушении МАУ.