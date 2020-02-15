Зеленский готов принять Трампа в Украине быстрее, чем тот его в США

Президент Владимир Зеленский убежден, что его официальный визит в США состоится, однако готов быстрее принять Президента США Дональда Трампа в Украине.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы после своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, передают Українськi Новини.

"Я уверен, что визит состоится. Просто вы очень далеко от нас находитесь. Я говорил, что мы хотели бы, чтобы мой визит в Америку был чем-то личным для двух стран, с каким-то очень важным результатом для обеих стран, с чем-то очень выгодным для обеих стран. После всей этой "Санта-Барбары" с импичментом я хочу приехать и начать наши отношения с чистого листа, чтобы мы подписали какие-то контракты, договорились о стратегических, инвестиционных вещах. Давайте подготовим пакет этих документов. Поэтому сейчас мяч на стороне Президента США. Но мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я готов пригласить и приглашаю Президента Трампа в Киев. Я готов его принять быстрее, чем он меня", - сказал он.

Зеленский также добавил, что очень хотел бы изменить имидж Украины как коррумпированной страны.

"На моей предыдущей работе, когда я был продюсером, сценаристом и актером, я хотел получить Оскар и быть очень популярным в США. Сейчас я очень популярный в США. Я не хотел, чтобы это произошло таким путем. Но, если это поможет Украине, то я готов к следующему телефонному разговору с господином Трампом", - в который раз прокомментировал он связь Украины с делом об импичменте Трампа.

Отвечая на вопрос о его реакции на задержку США военной помощи Зеленский отметил, что сохранение хороших двусторонних отношений и эта помощь были очень нужны Украине тактически, поэтому признался, что "иногда отвечает не так как хочется, а так как нужно Украине".

Он добавил, что в результате на данный момент помощь не блокируется и сегодня есть несколько программ военной помощи США Украине на сумму около 700 млн долларов.

Комментируя слова Государственного секретаря США Майка Помпео о том, что американцев не волнует Украина, Зеленский подчеркнул, что "вопрос не в словах, поскольку иногда они бывают неоднозначными и обидными, а в шагах".

Он пояснил, что связи США и Украины - это не только разговоры о войне, а также множество экономических контрактов, поэтому в целом между странами хорошие отношения.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли Украине стать самостоятельным игроком, а не пешкой в чьей-то шахматной игре, как того хотел Зеленский, он сказал, что если столько вопросов подряд задается исключительно по теме связи с импичментом, то значит "Украина - уже игрок".

"Мы всегда говорили о направленности Украины к ЕС и НАТО. До президентства, и это знают наши партнеры, я внутренне, как гражданин, всегда обижался на это. Украина не может все время говорить, что хочет и видит себя в том или ином союзе, кричать об этом, а в ответ слышать только слова. Как обычный человек я не понимал, зачем мы об этом говорим постоянно, а результата нет. Ведь я человек результата. Наша главная задача - чтобы наша армия была "натовских" стандартов, мощной. Мое внутреннее направление - чтобы Украина была сильной страной, которую очень хотят видеть в том или ином союзе. Вот каким игроком мы себя видим. Которого ждут, а не который стоит за дверью и стучит, а его все время просят подождать", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июня 2019 года стало известно, что Трамп пригласил Зеленского в США с официальным визитом.

Первый раз Президенты лично встретились на Генассамблее ООН. Тогда Зеленский и Трамп обменялись шутками.

В то же время в сентябре 2019 США начали процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора еще в июле с целью получения политической выгоды - расследования Украиной дела против сына его соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

Тем не менее в феврале 2020 выяснилось, что импичмента не будет - Сенат оправдал Трампа по всем статьям обвинения.