Романтичный Зеленский и трогательный Гончарук: поздравительные открытки ко Дню влюбленных

Сегодня, 14 февраля, по всему миру отмечают самый романтический праздник - День святого Валентина. В это день влюбленные пары по всему миру поздравляют друг друга, дарят подарки и валентинки. Українські Новини сделали девять трогательных открыток ко Дню всех влюбленных с известными политиками.

Поздравительная открытка с Владимиром Зеленским

Открытка на День святого Валентина с Зеленским

Открытка на 14 февраля с Владимиром Зеленским

Открытка с Ангелой Меркель и Владимиром Зеленским

Открытка с Владимиром Зеленским и Андреем Богданом

Поздравительная открытка на День Валентина с Зеленским и Макроном

Открытка на День влюбленных с Алексеем Гончаруком и Владимиром Зеленским

Открытка до Дню святого Валентина с Юлией Мендель и Владимиром Зеленским

Открытка ко Дню всех влюбленных с Зеленским

Как сообщали Українські Новини, компания Google выпустила романтический дудл ко Дню Дню святого Валентина.

Также составили подборку романтических фильмов и песен к празднику всех влюбленных.

Ранее сообщалось о том, как можно сыграть свадьбу за один день.