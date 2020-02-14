Романтичный Зеленский и трогательный Гончарук: поздравительные открытки ко Дню влюбленных

Сегодня, 14 февраля, по всему миру отмечают самый романтический праздник - День святого Валентина. В это день влюбленные пары по всему миру поздравляют друг друга, дарят подарки и валентинки. Українські Новини сделали девять трогательных открыток ко Дню всех влюбленных с известными политиками. Поздравительная открытка с Владимиром Зеленским Открытка на День святого Валентина с Зеленским Открытка на 14 февраля с Владимиром Зеленским Открытка с Ангелой Меркель и Владимиром Зеленским Открытка с Владимиром Зеленским и Андреем Богданом Поздравительная открытка на День Валентина с Зеленским и Макроном Открытка на День влюбленных с Алексеем Гончаруком и Владимиром Зеленским Открытка до Дню святого Валентина с Юлией Мендель и Владимиром Зеленским Открытка ко Дню всех влюбленных с Зеленским Как сообщали Українські Новини, компания Google выпустила романтический дудл ко Дню Дню святого Валентина. Также составили подборку романтических фильмов и песен к празднику всех влюбленных. Ранее сообщалось о том, как можно сыграть свадьбу за один день.