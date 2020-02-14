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14 февраля 2020, пятница, 18:23 6
Жизнь 2020-02-14T18:23:27+02:00
Українські Новини
Романтичный Зеленский и трогательный Гончарук: поздравительные открытки ко Дню влюбленных

Романтичный Зеленский и трогательный Гончарук: поздравительные открытки ко Дню влюбленных

Елена Новикова
Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Андрей Богдан, Эммануэль Макрон, Алексей Гончарук, Юлия Мендель, открытки, День Святого Валентина, Поздравительные открытки
День святого Валентина. Фото: makeuseof.com
День святого Валентина. Фото: makeuseof.com

Сегодня, 14 февраля, по всему миру отмечают самый романтический праздник - День святого Валентина. В это день влюбленные пары по всему миру поздравляют друг друга, дарят подарки и валентинки. Українські Новини сделали девять трогательных открыток ко Дню всех влюбленных с известными политиками. 

Поздравительная открытка с Владимиром ЗеленскимПоздравительная открытка с Владимиром Зеленским

Открытка на День святого Валентина с ЗеленскимОткрытка на День святого Валентина с Зеленским

Открытка на 14 февраля с Владимиром ЗеленскимОткрытка на 14 февраля с Владимиром Зеленским

Открытка с Ангелой Меркель и Владимиром ЗеленскимОткрытка с Ангелой Меркель и Владимиром Зеленским

Открытка с Владимиром Зеленским и Андреем БогданомОткрытка с Владимиром Зеленским и Андреем Богданом

Поздравительная открытка на День Валентина с Зеленским и МакрономПоздравительная открытка на День Валентина с Зеленским и Макроном

Открытка на День влюбленных с Алексеем Гончаруком и Владимиром ЗеленскимОткрытка на День влюбленных с Алексеем Гончаруком и Владимиром Зеленским

Открытка до Дню святого Валентина с Юлией Мендель и Владимиром ЗеленскимОткрытка до Дню святого Валентина с Юлией Мендель и Владимиром Зеленским

Открытка ко Дню всех влюбленных с ЗеленскимОткрытка ко Дню всех влюбленных с Зеленским

Как сообщали Українські Новини, компания Google выпустила романтический дудл ко Дню Дню святого Валентина.

Также составили подборку романтических фильмов и песен к празднику всех влюбленных.

Ранее сообщалось о том, как можно сыграть свадьбу за один день.

 

 

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