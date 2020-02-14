Сенцов выступил в поддержку российскому активисту, надев футболку с его портретом

Украинский режиссер и сценарист, экс-политзаключенный Олег Сенцов, освободившийся 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными в формате 35 на 35, ныне выступил в поддержку российскому активисту Константину Котову, осужденному на четыре года колонии – за повторное участие в несанкционированных митингах. Об этом он написал в своем Facebook.

На своей странице Сенцов опубликовал фото футболке с портретом Котова.

Скриншот:facebook.com/oleg.sentsov

"На суде он был в футболке с моим портретом, потому что считает, что моя история каким-то образом сподвигла его на протест. Сегодня я делаю ему алаверды, в преддверии его дня рождения и апелляционного суда. Свободу Константину Котову и всем политическим заключенным!" – написал Сенцов.

Сенцов в футболке с портетом Котова.Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Он добавил, что будет поддерживать тех россиян, которые "борются с режимом Путина и считают, что Крым – это Украина".

Как сообщали Українські Новини, ранее Сенцов заявил, что не собирается идти в политику, хотя съездил на политический саммит в Давос.

Также, Европарламент наградил Сенцова премией имени Сахарова в Страсбурге, а 15 ноября Сенцова наградили премией Сергея Магнитского.

Кроме того, Сенцов хочет создать правозащитную организацию и собирать деньги под свое имя.