Сєнцов виступив в підтримку російському активісту, одягнувши футболку з його портретом

Український режисер і сценарист, екс-політв'язень Олег Сенцов, який звільнився 7 вересня 2019 року в рамках обміну полоненими у форматі 35 на 35, нині виступив в підтримку російському активісту Костянтину Котову, засудженому на чотири роки колонії – за повторну участь у несанкціонованих мітингах. Про це він написав у своєму Facebook.

На своїй сторінці Сенцов опублікував фото футболці з портретом Котова.

Скриншот:facebook.com/oleg.sentsov

"На суді він був у футболці з моїм портретом, тому що вважає, що моя історія якимось чином спонукала його на протест. Сьогодні я роблю йому алаверди, напередодні його дня народження і апеляційного суду. Свободу Костянтину Котову та всім політичним в'язням!" – написав Сєнцов.

Сенцов у футболці з портетом Котова.Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Він додав, що буде підтримувати тих росіян, які "борються з режимом Путіна і вважають, що Крим – це Україна".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Сєнцов заявив, що не збирається йти у політику, хоча з'їздив на політичний саміт у Давосі.

Хто такий Костянтин Котов

Костянтин Котов - московський 34-річний оппозіціоніст і активіст, який виходив з одиночними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля.

Активіст допомагав затриманим в Керченській протоці українським морякам і вимагав обміну ув'язненими між Росією і Україною. Починаючи з березня і до серпня його неодноразово затримувала поліція.

10 серпня в Москві пройшов узгоджений мітинг за чесні вибори в підтримку кандидатів в депутати Мосміськдуми, яким відмовили в реєстрації. Потім деякі активісти вирушили гуляти в районі Китай-міста, де знаходиться адміністрація президента. Влада порахували це неузгодженою акцією. Серед затриманих виявився і Котов. За версією слідства, він брав участь в акціях навмисне, а його дії необхідно оцінювати з точки зору порушення Кримінального кодексу.

14 серпня Пресненський суд Москви відправив Котова в СІЗО на два місяці. До цього нагоди для обвинувачених по цій статті завжди обирали більш м'який запобіжний захід.

5 вересня Тверський суд засудив Костянтина Котова до чотирьох років колонії загального режиму за звинуваченням в неодноразовому порушенні правил проведення мітингів 212,1 КК РФ.

Також, Європарламент нагородив Сєнцова премією імені Сахарова в Страсбурзі, а 15 листопада Сенцова нагородили премією Сергія Магнітського.

Крім того, Сєнцов хоче створити правозахисну організацію і збирати гроші під своє ім'я.