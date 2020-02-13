В Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В то время как число заболевших коронавирусом превысило 60 тысяч человек, власти Японии сообщили о смерти первого пациента, заразившегося новым коронавирусом COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Японии Кацунобу Като, сообщает "DW".

"Это первая смерть человека с положительным тестом", - сказал он.

Хотя пока неясно, вызвана ли смерть именно коронавирусом, подчеркнул Като.

Речь идет о женщине старше 80 лет, проживавшей в префектуре Канагава. 22 января у нее появились симптомы заболевания, 1 февраля она была госпитализирована. В связи с подозрениями на возможное заражение коронавирусом у нее были взяты анализы. Однако то, что умершая была заражена коронавирусом, стало известно лишь после ее смерти.

Как сообщали Українські Новини, эпидемия коронавируса постепенно идет на спад.



Также Минздрав назвал причину резкого увеличения количества зараженных коронавирусом в мире.



Кроме того, в Китае назвали главный способ заражения коронавирусом.



Тем временем ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу.