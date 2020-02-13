В Лондоне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В то время, как число заболевших коронавирусом нового типа Covid-19 превысило 60 тыс. человек, в Лондоне подтвердили первый случай заражения .

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Женщина, которая прилетела из Китая несколько дней назад, начала испытывать симптомы заболевания вскоре после прибытия и обратилась к врачу.

В среду ее диагноз подтвердился. Сейчас пациентка находится в инфекционном отделении больницы Сент-Томас.

Это уже девятый случай заражения коронавирусом в Британии.

В среду число случаев заболевания коронавирусом превысило 44 тысячи, более 43 тысяч из них зарегистрированы на территории Китая. Также инфицированы еще более чем в 20 странах.

Как сообщали Українські Новини, первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года.

Также эпидемиологи сообщили, что коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли.

Украина решила направить чартерный рейс в Китай для эвакуации украинцев из Уханя (провинция Хубей) в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV, а украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая.

Тем временем ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу.