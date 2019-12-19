подписаться на рассылку
23.2 23.5
25.65 26.2
˟
19 декабря 2019, четверг, 20:05 563
СМИ 2019-12-19T20:45:02+02:00
Українські Новини
Коломойский возглавил набсовет ТРК "Студия 1+1"

Коломойский возглавил набсовет ТРК "Студия 1+1"

Анна Рудык
1+1 Media Group, Телеканал 1+1, Игорь Коломойский
Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Коломойский. Фото: slovoidilo.ua

Председателем правления и генеральным директором "1+1 Медиа" назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук, Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1".

Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала, передают Українськi Новини.

"1+1 Медиа" сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой. Новым председателем правления "1+1 Медиа" и генеральным директором "1+1 Медиа" назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук. Александр Ткаченко остается почетным президентом "1+1 Медиа". Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в текущий состав коллегиального органа - правления "1+1 Медиа", который был избран и объявлен в августе этого года, в качестве независимого члена вошел коммерческий директор ООО "Глобал Медиа Групп" Валерий Вареница.

Как сообщали Українськi Новини, Коломойский посоветовал Порошенко "осторожно высказываться" об "1+1" и пригрозил "разбором прошлого".

Ранее новым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко.

Больше новостей о: 1+1 Media Group Телеканал 1+1 Игорь Коломойский

Архив
Новости
Рада ввела реестр педофилов: кто сможет получить к нему доступ 20:50
Андреевка. Фото: Радио Свобода
Рада разрешила вернуть галицкому селу Андреевка свое имя, декоммунизированному Вятровичем в Мармузовичи 20:43
Королева Елизавета II поставила приоритетом вывести Великобританию из Евросоюза 31 января 2020 года 20:36
Впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре 20:30
Немецкий мультимиллионер ищет компанию, чтобы встретить Рождество в поместье за $5,6 млн: заявки могут подавать взрослые до 70 лет 20:08
больше новостей
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Курс доллара в Украине продолжает падать: что происходит с гривной 08:17
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
больше новостей
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Украинскую армию обучат вести бои в городах 18:56
Суд отменил Продану сообщение о подозрении в отмывании денег 16:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok