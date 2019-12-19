Коломойский возглавил набсовет ТРК "Студия 1+1"

Председателем правления и генеральным директором "1+1 Медиа" назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук, Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1".

Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала, передают Українськi Новини.

"1+1 Медиа" сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой. Новым председателем правления "1+1 Медиа" и генеральным директором "1+1 Медиа" назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук. Александр Ткаченко остается почетным президентом "1+1 Медиа". Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в текущий состав коллегиального органа - правления "1+1 Медиа", который был избран и объявлен в августе этого года, в качестве независимого члена вошел коммерческий директор ООО "Глобал Медиа Групп" Валерий Вареница.

Как сообщали Українськi Новини, Коломойский посоветовал Порошенко "осторожно высказываться" об "1+1" и пригрозил "разбором прошлого".

Ранее новым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко.