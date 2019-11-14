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14 ноября 2019, четверг, 16:08 39
Экономика 2019-11-14T16:08:12+02:00
Українські Новини
Приватбанк хочет обжаловать признание недействительными многомиллиардных долгов Коломойского

Приватбанк хочет обжаловать признание недействительными многомиллиардных долгов Коломойского

Приватбанк, Игорь Коломойский
Приватбанк
Приватбанк

Приватбанк намерен подать кассацию на решение суда о признании недействительными условий кредитных договоров с компаниями Игоря Коломойского.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Приватбанк подает кассацию на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по делу №910/12787/17 по иску ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, которым признаны недействительными отдельные условия кредитных договоров с рядом компаний, связанных с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

В заявлении пресс-службы банка отмечается, что еще до национализации Приватбанка в декабре 2016 года банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

Выдачей таких "индексных кредитов" и были заложены будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций.

"И именно сейчас связанные с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров", - говорится в сообщении. 

Приватбанк считает данное судебное решение безосновательным и необоснованным и обжалует его в Верховном Суде. 

Как сообщали Українські Новини, суд рассмотрит законность национализации Приватбанка 19 декабря.

 

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