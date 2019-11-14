подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • В Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского
14 ноября 2019, четверг, 16:51 32
Европа 2019-11-14T16:51:34+02:00
Українські Новини
В Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского

В Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского

Евросоюз, финансовая помощь, Игорь Коломойский

В Европейском Союзе сомневаются в необходимости финансовой помощи Украине в связи с отсутствием усилий Киева по расследованию вывода средств из ПриватБанка. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за Восточное партнерство, Люк Девинь, сообщает Европейская правда.

Такое заявление Девинь сделал в ходе Форума ассоциаций в Киеве. При этом дипломат ни разу не назвал фамилию "Коломойский", но его претензии касались вывода средств во времена, когда ПриватБанком владел Игорь Коломойский.

Девинь подчеркнул, что есть одна сфера, где странам Восточного партнерства, включая Украину, не хватает успеха - верховенство права, при этом вина за это лежит именно на государствах-партнерах, а не на ЕС.

"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из ПриватБанка? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет. Эти неудачи являются определяющими для самого ЕС, но также из-за этого страдают ваши люди", - заявил дипломат.

По его словам, отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных в выводе средств из ПриватБанка подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине.

"Если мы проиграем в вопросе верховенства права, то мы подыграем тем, кто говорит: зачем мы должны помогать Украине, если они не преследуют тех, кто украл деньги в собственной стране? И это справедливый вопрос", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский предложил отказаться от МВФ и наладить отношения с Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить Коломойскому отдать большую сумму на социальные проекты и восстановление Донбасса, а если он откажется, то он не боится потерять поддержку его телеканала и самого олигарха.

Больше новостей о: Евросоюз финансовая помощь Игорь Коломойский

Архив
Новости
На расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен 17:07
В Скандинавии после легализации однополых браков значительно снизился уровень самоубийств 17:00
С июля по сентябрь ВВП увеличился на 4,2% 16:55
В Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского 16:51
В отопительный сезон нагрузки на Луганской ТЭС растут, и для ее постоянной работы нужна спеццена на газ, – экс-советник министра энергетики Чех 16:47
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Нельзя удовлетворить всех, - Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки 10:52
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
Генпрокуратура засекретила информацию о возможном участии Богдана в уголовных делах 17:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok