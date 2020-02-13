Сьогодні Ігорю Коломойському виповнюється 57 років

Сьогодні Ігор Коломойський, який незадовго до Нового 2020 року очолив наглядову раду ТРК "Студія 1+1", святкує свій день народження. Олігарху виповнюється 57 років.

Ігор Коломойський народився 13 лютого 1963 р. в Дніпропетровську (Дніпро).

Український олігарх, підприємець-мільярдер, політичний і громадський діяч.

Засновник найбільшої на Україні промислово-фінансової групи "Приват", представленої в банківському секторі, нафтохімії, металургії, харчової промисловості, агросекторі, авіаперевезеннях, спорті та медіа.

Посідає шосте місце в рейтингу найбагатших людей України (2018) зі статком 1 млрд доларів.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2 березня 2014 — 24 березня 2015).

Президент Об'єднаної єврейської громади України, віце-президент Федерації футболу України, член Опікунської ради єврейської громади Дніпропетровська, колишній голова і член до 2011 року Європейської ради єврейських громад, президент Європейського єврейського союзу (EJU). З 1995 року має громадянство Ізраїлю, про що заявив у Лондонському арбітражному суді в 2007 році, і Кіпру, що він сам підтвердив "Радіо Свобода".

Як повідомляли Українські Новини, багатомільярдні борги Коломойського визнані недійсними, але Приватбанк хоче оскаржити рішення суду. Тим часом, у Євросоюзі заявили, що можуть перестати допомагати Україні через Коломойського.

NYT писав, що Коломойський запропонував відмовитися від МВФ і налагодити відносини з Росією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що хоче запропонувати Коломойському віддати велику суму на соціальні проекти та відновлення Донбасу, а якщо він відмовиться, то він не боїться втратити підтримку телеканалу і його самого олігарха.