Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить бизнесмену и олигарху Игорю Коломойскому отдать большую сумму на социальные проекты и восстановление Донбасса, а если он откажется, то он не боится потерять поддержку его телеканала и самого олигарха.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New Yorker, сообщает "Левый берег".

Во время разговора с проживающим в Москве журналистом Джошуа Яффа Зеленский заверил, что не собирается давать Коломойскому никаких привилегий и будет настаивать на том, чтобы тот потратился на социальные и инфраструктурные объекты, как уже сделали Ринат Ахметова (купил автомобили скорой помощи) и Виктор Пинчук (купил квартиры освобожденным из плена морякам).

"Смотри, приятель, прошлое в прошлом... Но пришло время отдать большую часть твоих денег на социальные проекты и восстановление Донбасса", - рассказал Зеленский о своих разговорах с олигархами.

По его словам, такое же предложение у него есть и к Коломойскому.

"Если телеканал после этого обернется против меня, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Богдан рассказал послам "Большой семерки", что Зеленский не видит оснований для возврата Приватбанка Коломойскому. Также Коломойский посоветовал Порошенко "осторожно высказываться" об "1+1" и пригрозил "разбором прошлого".

Ранее Рябошапка прокомментировал открытие уголовного дела против Коломойского.