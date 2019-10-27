подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
27 октября 2019, воскресенье, 15:11 2016
Президент 2019-10-27T15:16:11+02:00
Українські Новини
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум

Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум

Олигарх, Восстановление инфраструктуры, Президент Украины, восстановление Донбасса, Телеканал 1+1, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить бизнесмену и олигарху Игорю Коломойскому отдать большую сумму на социальные проекты и восстановление Донбасса, а если он откажется, то он не боится потерять поддержку его телеканала и самого олигарха.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New Yorker, сообщает "Левый берег".

Во время разговора с проживающим в Москве журналистом Джошуа Яффа Зеленский заверил, что не собирается давать Коломойскому никаких привилегий и будет настаивать на том, чтобы тот потратился на социальные и инфраструктурные объекты, как уже сделали Ринат Ахметова (купил автомобили скорой помощи) и Виктор Пинчук (купил квартиры освобожденным из плена морякам).

"Смотри, приятель, прошлое в прошлом... Но пришло время отдать большую часть твоих денег на социальные проекты и восстановление Донбасса", - рассказал Зеленский о своих разговорах с олигархами.

По его словам, такое же предложение у него есть и к Коломойскому.

"Если телеканал после этого обернется против меня, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Богдан рассказал послам "Большой семерки", что Зеленский не видит оснований для возврата Приватбанка Коломойскому. Также Коломойский посоветовал Порошенко "осторожно высказываться" об "1+1" и пригрозил "разбором прошлого".

Ранее Рябошапка прокомментировал открытие уголовного дела против Коломойского.

Больше новостей о: Олигарх Восстановление инфраструктуры Президент Украины восстановление Донбасса Телеканал 1+1 Владимир Зеленский Игорь Коломойский

Архив
Новости
Минкультуры хочет создать украинскую электронную библиотеку 16:02
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Деньги. Фото: полиция Харьковской области
Украина понесла ущерб в 18 млн гривен из-за 66-летнего чиновника Харьковской ОГА 14:15
больше новостей
Правила получения субсидий изменили: кто лишится помощи 07:00
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Маргарита Паша. Скриншот: видео/
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым 18:59
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
Стыд за президента, - Сенцов прокомментировал визит Зеленского в Золотое 13:28
Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за прогулы 21:20
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok