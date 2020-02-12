Гончарук пообещал скоро отчитаться об итогах первых месяцев работы Кабмина

Кабинет Министров утвердил отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабмина в 2019 году.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания Кабмина в среду, передают Українськi Новини.

"Мы рассмотрели и утвердили промежуточный отчет правительства, который был подан в парламент в срок, установленный законом",- отметил он.

По его словам, на заседании министры обсудили итоги 5-месячной работы правительства.

Он отметил, что Кабмину есть чем похвастаться, так как по определенным направлениям виден значительный прогресс.

Премьер также подчеркнул, что в ближайшее время правительство намерено представить результаты выполнения программы за 2019 год и основные пункты программы на 2020 год.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин Гончарука не выполнил почти половину заданий Зеленского, а в Раде не исключают отставку Кабмина.

В то же время Юрий Луценко уверен, что Кабмин отправят в отсавку уже в марте.

Ранее Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат чиновников. После чего зарплаты всех министров значительно уменьшились.