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12 февраля 2020, среда, 18:46 171
Кабмин 2020-02-12T18:46:16+02:00
Українські Новини
Гончарук пообещал скоро отчитаться об итогах первых месяцев работы Кабмина

Гончарук пообещал скоро отчитаться об итогах первых месяцев работы Кабмина

Анна Рудык
Кабмин, отчет правительства, Кабинет Министров, Алексей Гончарук
Кабмин. Фото: ednist.info
Кабмин. Фото: ednist.info

Кабинет Министров утвердил отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабмина в 2019 году.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания Кабмина в среду, передают Українськi Новини.

"Мы рассмотрели и утвердили промежуточный отчет правительства, который был подан в парламент в срок, установленный законом",- отметил он.

По его словам, на заседании министры обсудили итоги 5-месячной работы правительства. 

Он отметил, что Кабмину есть чем похвастаться, так как по определенным направлениям виден значительный прогресс. 

Премьер также подчеркнул, что в ближайшее время правительство намерено представить результаты выполнения программы за 2019 год и основные пункты программы на 2020 год.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин Гончарука не выполнил почти половину заданий Зеленского, а в Раде не исключают отставку Кабмина.

В то же время Юрий Луценко уверен, что Кабмин отправят в отсавку уже в марте. 

Ранее Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат чиновников. После чего зарплаты всех министров значительно уменьшились.

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