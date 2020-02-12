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12 февраля 2020, среда, 12:51 101 Документ
Силовые структуры 2020-02-12T13:27:54+02:00
Українські Новини
СБУ запретила въезд в Украину 675 россиянам в 2019 году

СБУ запретила въезд в Украину 675 россиянам в 2019 году

Елизавета Кесельман
СБУ, Россия, Запрет на въезд, Снятие запрета на въезд
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 675 российским гражданам в 2019 году. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Українських Новин.

"В 2019 году СБУ принято решение о запрете въезда в Украину 675 гражданам Российской Федерации", - говорится в ответе.

 

При этом, кто из них является актером или певцом, а также какой профессиональной деятельностью занимается, СБУ не уточняет, поскольку не имеет единой базы по такому распределению.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину.

СБУ запретила въезд в Украину 157 россиянам в 2018 году, а в марте того же года, не впустила в Украину еще 23 россиян из Великобритании. 

Также 14 декабря 2019 года Госпогранслужба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ".

Ранее СБУ запретила въезд в Украину российской шансон-группе "Воровайки".

Кроме того, 3 января 2020 года Служба Безопасности Украины разрешила въезд в Украину актеру Федору Добронравову.

 

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