В ВОЗ раскрыли последние данные о числе зараженных коронавирусом

Новым коронавирусом уже заражено более 42 тысяч человек в мире, и более 1 тысячи человек умерли от осложнений, которые вызывает заболевание.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, передает пресс-служба организации.

"В Китае было зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев COVID-19, и, к сожалению, сейчас число смертей превысило тысячу (случаев) - 1017 человек погибли", - приводятся слова Гебрейесуса в сообщении.

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Официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019. ВОЗ также активизировала команду ООН по управлению кризисами.

Как сообщали Українські Новини, в Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом.

Тем временем первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года.

Также эпидемиологи сообщили, что коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли.

Помимо этого ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом.