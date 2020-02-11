В ВОЗ раскрыли последние данные о числе зараженных коронавирусом

Новым коронавирусом уже заражено более 42 тысяч человек в мире, и более 1 тысячи человек умерли от осложнений, которые вызывает заболевание. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, передает пресс-служба организации. "В Китае было зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев COVID-19, и, к сожалению, сейчас число смертей превысило тысячу (случаев) - 1017 человек погибли", - приводятся слова Гебрейесуса в сообщении. Пост в Twitter ВОЗ Официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019. ВОЗ также активизировала команду ООН по управлению кризисами. Как сообщали Українські Новини, в Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом. Тем временем первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года. Также эпидемиологи сообщили, что коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли. Помимо этого ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом. Ранее в Китае у младенца через сутки после рождения выявили коронавирус.