Бородянский хочет продлить запрет российских соцсетей и СМИ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который хочет официально разделить журналистов на два сорта, намерен инициировать продление запрета российских социальных сетей и средств массовой информации.

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українські Новини.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии. Будем инициировать. Обязательно", - сказал он.

Также, по словам Бородянского, министерство не намерено инициировать пересмотр языковых квот или пересмотр закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Как сообщали Українські Новини, после публикации статьи про "перепись" Дубилета столичный провайдер Фрінет заблокировал для своих абонентов сайт "Капитала".

Тем временем для блокировки сайтов "слуги народа" намерены ввести ускоренные суды без участия СМИ.

А Freedom House рекомендует Украине воздержаться от общего запрета на доступ к российским и другим сайтам.