подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
11 февраля 2020, вторник, 14:37 59
Кабмин 2020-02-11T14:37:56+02:00
Українські Новини
Бородянский хочет продлить запрет российских соцсетей и СМИ

Бородянский хочет продлить запрет российских соцсетей и СМИ

Анна Рудык
запрет сайтов, Министерство культуры, Министерство культуры Украины, Владимир Бородянский
Владимир Бородянский
Владимир Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который хочет официально разделить журналистов на два сорта, намерен инициировать продление запрета российских социальных сетей и средств массовой информации.

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українські Новини.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии. Будем инициировать. Обязательно", - сказал он.

Также, по словам Бородянского, министерство не намерено инициировать пересмотр языковых квот или пересмотр закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Как сообщали Українські Новини, после публикации статьи про "перепись" Дубилета столичный провайдер Фрінет заблокировал для своих абонентов сайт "Капитала". 

Тем временем для блокировки сайтов "слуги народа" намерены ввести ускоренные суды без участия СМИ.

А Freedom House рекомендует Украине воздержаться от общего запрета на доступ к российским и другим сайтам.

Больше новостей о: запрет сайтов Министерство культуры Министерство культуры Украины Владимир Бородянский

Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента
Пять украинцев с подозрением на коронавирус проверяет Минздрав
Новости
У скандального госсекретаря МИУ Галущака проходят обыски, — Голобуцкий 15:04
В КГГА прогнозируют окончание реконструкции Шулявского моста к сентябрю 14:57
Подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы 14:55
Бородянский осуждает гастроли украинских артистов в России 14:38
Бородянский хочет продлить запрет российских соцсетей и СМИ 14:37
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
больше новостей
Витренко требует выплатить ему огромную премию, хотя премьер просит воздержаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok