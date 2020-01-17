У Бородянского хотят официально разделить журналистов на 2 сорта

Министерство культуры, молодежи и спорта инициирует введение единой пресс-карты для профессиональных журналистов.

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук на презентации законопроекта о дезинформации, передают Українські Новини.

"В законе будет предусмотрена организация журналистского самоуправления. Самоуправляемая организация будет выдавать удостоверения профессионального журналиста", - сказал он.

Максимчук отметил, что законопроект предусматривает 2 статуса журналистов: обычный журналист, который ничем не ограничивается, работает, собирает информацию, и профессиональный журналист.

По его словам, статус профессионального журналиста присваивается единой ассоциацией журналистов выдачей единой пресс-карты при условии следования Кодексу профессиональной этики, за нарушение которой предусматривается приостановление либо прекращение статуса.

Они также получают усиленную защиту от государства, а именно: расширение круга лиц в статьях о препятствовании, нападении, повреждении имущества профессионального журналиста на оператора, особый порядок проведения следственных действий и предъявления подозрения журналисту, бесплатная правовая помощь от государства по уголовным делам, связанным с профессиональной деятельностью, и физическая охрана журналиста и членов его семьи в случае угрозы их жизни и здоровью.

В учредительном собрании единой ассоциации журналистов будут участвовать по 3 представителя таких организаций, как общественная организация "Ассоциация медиа", ассоциация "Индустриальный телевизионный комитет", Украинская ассоциация медиа-бизнеса, акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", общественная организация "Комиссия по журналистской этике", Национальный союз журналистов Украины и предприятия, входящие в систему государственного иновещания.

На учредительном собрании ассоциации будет утвержден устав, создан совет и комитет профессиональной этики, которые начнут работать и принимать журналистов в члены ассоциации.

Кроме этого, законопроект предусматривает введение индекса доверия, специального "знака качества", подтверждающего соблюдение медиа принципов журналистской этики и требований по проверке информации.

Индекс доверия может быть присвоен любому медиа после проверки, которая будет проводиться на основании добровольного обращения к одной из независимых организаций, имеющих соответствующую компетенцию и соответствует критериям, установленным уполномоченным по вопросам информации. Критерии присвоения индекса доверия разрабатывает уполномоченный по вопросам информации. Если индекс доверия получен зарегистрированным медиа, государство компенсирует его расходы на услуги по проверке.

Как сообщали Українськi Новини, Минкультуры инициирует введение уполномоченного по вопросам информации.

Также министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский допускал действие уголовной ответственности журналистов за дезинформацию до возвращения Украиной оккупированных территорий в случае принятия соответствующего законопроекта.