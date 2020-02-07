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07 февраля 2020, пятница, 14:08 109
Общество 2020-02-07T14:45:02+02:00
Українські Новини
Киевский интернет провайдер незаконно заблокировал популярный сайт

Киевский интернет провайдер незаконно заблокировал популярный сайт

Ольга Фандорина
Интернет-провайдеры, Интернет, Перепись населения, Блокировка сайтов

После публикации статьи про "перепись" Дубилета столичный провайдер Фрінет заблокировал для своих абонентов сайт "Капитала". Об этом у себя на странице в Facebook сообщает главный редактор "Капитал" Вячеслав Чечило. 

Он сообщает, что провайдер сначала выдавал надпись про то, что доступ ограничен "по требованию законодательства или решению суда". После просьбы предъявить это самое решение, был получен честный ответ, что никакого решения нет. Надпись исчезла, но сайт все так же заблокирован.

Как сообщали Українські Новини, электронная перепись населения, результаты которой ранее обнародовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, проводилась с использованием различных методик подсчета, но там действительно можно найти коэффициент 0,88.

Кабинет министров в феврале-марте продолжит проводить оценку численности украинцев.

По данным переписи, Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.

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