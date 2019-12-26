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  • Для блокировки сайтов "слуги народа" намерены ввести ускоренные суды без участия СМИ
26 декабря 2019, четверг, 14:47 562
СМИ 2019-12-26T15:30:29+02:00
Українські Новини
Для блокировки сайтов "слуги народа" намерены ввести ускоренные суды без участия СМИ

Для блокировки сайтов "слуги народа" намерены ввести ускоренные суды без участия СМИ

Павел Твердохлиб
Минкультуры Украины, Владимир Бородянский, Слуга народа, Законопроект о медиа, Блокировка веб-сайтов
Блокировка веб-сайтов (иллюстрация). Фото: xabarlar.ru
Блокировка веб-сайтов (иллюстрация). Фото: xabarlar.ru

Министерство культуры Украины уже на днях намерено внести на рассмотрение Верховной Рады Украины  законопроект о медиа, предусматривающий блокирование судом веб-сайтов, на которых есть нарушения, по заявлению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Дела в судах предполагается рассматривать по ускоренной процедуре и без участия представителей онлайн-медиа, если они на момент иска не установлены.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

В данном законопроекте выписан механизм блокировки сайтов, на которых размещена информация, нарушающая действующее законодательство.

"Запрет распространения медиа на территории Украины в соответствии с настоящей статьей Закона реализуется в форме ограничения доступа к сайту онлайн-медиа", - говорится в тексте законопроекта.

Уточняется, что происходит это по решению суда, куда обращается Нацсовет. Слушания идут по сокращенной процедуре и независимо от того, установлен ли владелец веб-сайта. То есть можно обратиться в суд, заявить, что бенефициар не найден и сообщить судье что угодно, пользуясь отсутствием стороны ответчика.

После блокировки владелец сайта может обратиться в Нацсовет и опровергнуть выдвинутые обвинения в его адрес. А регулятор имеет право рассматривать этот запрос в течение 10 рабочих дней. И если сочтет нарушения устраненными, то снова обращается в суд. И только после повторного судебного решения блокировка веб-сайта будет снята.

То есть Нацрада может заблокировать любой сайт, даже не вызывая его представителя в суд. И после этого ресурс может "простаивать" порядка двух недель, что означает в общем-то "информационную смерть" сайта. Даже если на веб-сайте на самом деле не размещалась информация, нарушающая действующее законодательствонарушал, а Нацрада вынесла решение по ошибке.

Сейчас заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона - например, расследованы уголовные дела по контенту сайта. И это должен быть полноценный состязательный судебный процесс. А новация закона вводит по сути "расстрельные тройки" для веб-сайтов. 

Детальнее с законопроектом о медиа можно ознакомиться в материале "Быстрая блокировка сайтов и запрет цитировать Путина", посвященном его разбору.

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