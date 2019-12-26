Для блокировки сайтов "слуги народа" намерены ввести ускоренные суды без участия СМИ

Министерство культуры Украины уже на днях намерено внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о медиа, предусматривающий блокирование судом веб-сайтов, на которых есть нарушения, по заявлению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Дела в судах предполагается рассматривать по ускоренной процедуре и без участия представителей онлайн-медиа, если они на момент иска не установлены.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

В данном законопроекте выписан механизм блокировки сайтов, на которых размещена информация, нарушающая действующее законодательство.

"Запрет распространения медиа на территории Украины в соответствии с настоящей статьей Закона реализуется в форме ограничения доступа к сайту онлайн-медиа", - говорится в тексте законопроекта.

Уточняется, что происходит это по решению суда, куда обращается Нацсовет. Слушания идут по сокращенной процедуре и независимо от того, установлен ли владелец веб-сайта. То есть можно обратиться в суд, заявить, что бенефициар не найден и сообщить судье что угодно, пользуясь отсутствием стороны ответчика.

После блокировки владелец сайта может обратиться в Нацсовет и опровергнуть выдвинутые обвинения в его адрес. А регулятор имеет право рассматривать этот запрос в течение 10 рабочих дней. И если сочтет нарушения устраненными, то снова обращается в суд. И только после повторного судебного решения блокировка веб-сайта будет снята.

То есть Нацрада может заблокировать любой сайт, даже не вызывая его представителя в суд. И после этого ресурс может "простаивать" порядка двух недель, что означает в общем-то "информационную смерть" сайта. Даже если на веб-сайте на самом деле не размещалась информация, нарушающая действующее законодательствонарушал, а Нацрада вынесла решение по ошибке.

Сейчас заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона - например, расследованы уголовные дела по контенту сайта. И это должен быть полноценный состязательный судебный процесс. А новация закона вводит по сути "расстрельные тройки" для веб-сайтов.

Детальнее с законопроектом о медиа можно ознакомиться в материале "Быстрая блокировка сайтов и запрет цитировать Путина", посвященном его разбору.