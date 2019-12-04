Freedom House рекомендует Украине воздержаться от общего запрета на доступ к российским и другим сайтам

Международная неправительственная организация Freedom House рекомендует властям Украины ограничивать доступ к российским сайтам только по решению суда.

Об этом говорится в отчете Freedom House "Следует ли Украине отменить санкции против российских интернет-платформ?", передают Українськi Новини.

"Воздержитесь от введения общего запрета доступа к ресурсам и гарантируйте, что единственным правовым основанием для изъятия контента или доступа является решение суда, которое выносится по результатам тщательного и справедливого расследования каждого дела, при условии, что такая мера необходима и пропорциональна преследуемой цели в соответствии с требованиями международного права", - говорится в нем.

Freedom House призывает власти периодически отчитываться перед общественностью о влиянии санкций и о мерах, принятых государством для защиты и охраны свободы слова во времена конфликта и, особенно если в рамках этих усилий были применены санкции, а также организовать общенациональные кампании по повышению осведомленности пользователей Интернета об их правах.

По их мнению, властям следует формулировать для общественности четкое обоснование необходимости введения ограничительных мер и то, как они смогут решить основную проблему, учитывая соблюдение прав человека.

В случае принятия такого решения, стоит точно сформулировать санкции, установить механизм их выполнения и ограничить их продолжительность.

Также следует создать сеть проверяющих достоверность информации, связанной с вооруженным конфликтом и признавать право интернет-провайдеров отказаться от выполнения запросов на блокировку, если иное не установлено решением суда.

По словам Freedom House, Украина должна придерживаться международных стандартов прав человека и защиты свободы слова в Интернете.

Как сообщали Українськi Новини, Freedom House также заявили, что инициатива министра Бородянского об уголовной ответственности СМИ "очень тревожный шаг".

Тем временем Украина обогнала Беларусь и Россию в рейтинге свободы в интернете