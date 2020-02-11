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11 лютого 2020, вівторок, 14:37 12
Кабмін 2020-02-11T15:30:01+02:00
Українські Новини
Бородянський хоче продовжити заборону російських соцмереж та ЗМІ

Бородянський хоче продовжити заборону російських соцмереж та ЗМІ

Анна Рудык
заборона сайтів, Міністерство культури України, Мінкультури, Володимир Бородянський
Володимир Бородянський
Володимир Бородянський

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, який хоче офіційно розділити журналістів на два сорти, має намір ініціювати продовження заборони російських соціальних мереж і засобів масової інформації.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Я вважаю, що треба продовжувати заборону, тут навіть немає ніякої дискусії. Будемо ініціювати. Обов'язково", - сказав він.

Також, за словами Бородянського, міністерство не має наміру ініціювати перегляд мовних квот або перегляд закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Як повідомляли Українські Новини, після публікації статті про "перепис" Дубілета столичний провайдер Фрінет заблокував для своїх абонентів сайт "Капіталу".

Тим часом для блокування сайтів "слуги народу" мали намір ввести прискорені суди без участі ЗМІ.

А Freedom House рекомендує Україні утриматися від загальної заборони на доступ до російських та інших сайтів.

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