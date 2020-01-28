подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
28 января 2020, вторник, 12:31 66
Общество 2020-01-28T12:31:10+02:00
Українські Новини
В Японии коронавирус обнаружили у человека, не посещавшего Китай

В Японии коронавирус обнаружили у человека, не посещавшего Китай

Ольга Фандорина
Япония, Коронавирус, Заражение, Коронавирус в Китае
Болезнь. Фото: irorio.jp
Болезнь. Фото: irorio.jp

В Японии водитель автобуса, перевозивший туристов из китайского города Ухань, заразился новым типом коронавируса. Это первый случай заражения в стране, не связанный с поездками в Китай.

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като рассказал, что в начале января водитель перевозил две группы китайских туристов из города Ухань, где произошла вспышка нового вируса.

Как сообщали Українські Новини, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за коронавируса.

Также в аэропорту Борисполь будут действовать усиленные меры для самолетов, которые прилетают из Китая.

Ранее Українські Новини писали о том, какие меры предосторожности следуюет соблюдать, чтобы не заразиться.

Тем временем стало известно, безопасно ли заказывать вещи из Китая по почте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса.

Больше новостей о: Япония Коронавирус Заражение Коронавирус в Китае

Общий госдолг в декабре увеличился на 1,54 млрд долларов
Кабмин ограничил цену продажи газа для населения
Новости
Король Бельгии Альберт II признал своего внебрачного ребенка 13:03
Новшества власти в адвокатском, земельном и трудовом законодательстве отрицательно скажутся на возможности человека отстоять свои права в отношениях с государством, - Юрчишин 12:59
В Японии коронавирус обнаружили у человека, не посещавшего Китай 12:31
В эфире итальянского телеканала ведущий назвал Украину "Малой Россией": посольство Украины в Италии протестует 12:31
В Украину приедет госсекретарь США Помпео 12:18
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
больше новостей
Рябошапка вернул трех прокуроров по делам Евромайдана
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok