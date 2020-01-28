В Японии коронавирус обнаружили у человека, не посещавшего Китай

В Японии водитель автобуса, перевозивший туристов из китайского города Ухань, заразился новым типом коронавируса. Это первый случай заражения в стране, не связанный с поездками в Китай.

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като рассказал, что в начале января водитель перевозил две группы китайских туристов из города Ухань, где произошла вспышка нового вируса.

Как сообщали Українські Новини, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за коронавируса.

Также в аэропорту Борисполь будут действовать усиленные меры для самолетов, которые прилетают из Китая.

Ранее Українські Новини писали о том, какие меры предосторожности следуюет соблюдать, чтобы не заразиться.

Тем временем стало известно, безопасно ли заказывать вещи из Китая по почте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса.