Пасажирам лайнера з коронавірусом повністю повернуть гроші за круїз і подарують новий

Компанія Princess Cruises повністю відшкодує всім пасажирам вартість круїзу на залишеному в карантині через коронавірус лайнері Diamond Princess, де вірус виявили у 41 пасажира, серед яких було два українця. Про це повідомили в прес-службі компанії. Наголошується, що пасажирам повернуть гроші за квитки, проживання в готелі, наземний проїзд, передплачені наземні екскурсії, чайові для персоналу лайнера і інші витрати. Крім того, з пасажирів не будуть стягувати додаткову плату за послуги на борту Diamond Princess на час карантину, а кожному пасажиру лайнера подарують безкоштовну поїздку аналогічної вартості. Всім членам екіпажу виплатять "достатні доплати за виконану роботу". Як повідомляли "Українські Новини", в Японії, де раніше виявили коронавірус у людини, яка не відвідувала Китай, затримали круїзний лайнер, на борту якого знаходилось 3500 чоловік через. Після цього у МЗС підтвердили зараження українця коронавірусом на японському лайнері. Нагадаємо, 26 українців перебувають на круїзному лайнері з виявленим китайським коронавірусом.