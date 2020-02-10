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10 лютого 2020, понеділок, 16:58 21
Суспільство 2020-02-10T18:15:01+02:00
Українські Новини
Пасажирам лайнера з коронавірусом повністю повернуть гроші за круїз і подарують новий

Пасажирам лайнера з коронавірусом повністю повернуть гроші за круїз і подарують новий

Таня Войтюк
Коронавірус, Лайнер, Круїзний лайнер, зараження
Японський лайнер. Скріншот:YouTube/Princess Cruises
Японський лайнер. Скріншот:YouTube/Princess Cruises

Компанія Princess Cruises повністю відшкодує всім пасажирам вартість круїзу на залишеному в карантині через коронавірус лайнері Diamond Princess, де вірус виявили у 41 пасажира, серед яких було два українця.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Наголошується, що пасажирам повернуть гроші за квитки, проживання в готелі, наземний проїзд, передплачені наземні екскурсії, чайові для персоналу лайнера і інші витрати.

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