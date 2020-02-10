Пасажирам лайнера з коронавірусом повністю повернуть гроші за круїз і подарують новий

Крім того, з пасажирів не будуть стягувати додаткову плату за послуги на борту Diamond Princess на час карантину, а кожному пасажиру лайнера подарують безкоштовну поїздку аналогічної вартості.

Всім членам екіпажу виплатять "достатні доплати за виконану роботу".

Як повідомляли "Українські Новини", в Японії, де раніше виявили коронавірус у людини, яка не відвідувала Китай, затримали круїзний лайнер, на борту якого знаходилось 3500 чоловік через.

Після цього у МЗС підтвердили зараження українця коронавірусом на японському лайнері.

Нагадаємо, 26 українців перебувають на круїзному лайнері з виявленим китайським коронавірусом.