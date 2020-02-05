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05 февраля 2020, среда, 16:43 721
Общество 2020-02-05T16:46:30+02:00
Українські Новини
Двадцать украинцев находятся на круизном лайнере, задержанном из-за коронавируса, - СМИ

Двадцать украинцев находятся на круизном лайнере, задержанном из-за коронавируса, - СМИ

Ольга Фандорина
Коронавирус, круизный лайнер, Украинцы, Коронавирус в Китае
Лайнер на карантине. Скриншот CNN
Лайнер на карантине. Скриншот CNN

По меньшей мере двадцать украинцев находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил человек, который находится на судне. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам собеседника издания, корабль отправили на карантин на 14 дней. Также портал Marine Traffic, сейчас лайнер стоит в море.

Сообщается, что люди с хроническими заболевания могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются.

Издание также обратилось в Министерство иностранных дел Украины с просьбой рассказать о состоянии здоровья Украинской и меры, Украина использует для помощи своим гражданам.

Как сообщали Українські Новини, в Японии, где ранее обнаружили коронавирус  у человека, не посещавшего Китай, задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения симптомов коронавируса.

Также, ранее в Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпускали на берег из-за обнаружения на борту симптомы коронавируса.

А 29 января, во Франции был подтвержден пятый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, которым по всему миру заболели уже более 6 тысяч человек. 

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