В Ираке объявили о начале вывода войск из США

Власти Ирака заявили о начале вывода войск из США, несмотря на то, что ранее штаты не собирались выводить войска из Ирака, несмотря на решение иракского парламента. Об этом заявил член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что вывод войск начали с 15 военных баз.

"США начали покидать Ирак, а американские силы начали де-факто выводиться с 15 военных баз", - заявил аль-Ганими.

Вашингтон пока данную информацию не комментирует.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 12 января, четыре человека были ранены во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака. Там размещаются американские войска.

Также Українські Новини, 8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.



Ранее сообщалось, что Иран выходит из "ядерной сделки " и готовит ракетные войска для мести США за убийство Сулеймани.

А в США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой.

Также виакомпании массово отменяли полеты в Иран и Ирак.